Clemente Delgado traslada hasta el COAS las Marismas de Sevilla

¿Se puede vivir dentro de una foto? Esta es la pregunta que nos hizo el consagrado fotógrafo Clemente Delgado cuando entramos en su exposición y nos encontramos ante unas imágenes que creemos que no son reales, que existen sólo en nuestra imaginación, o que somos nosotros los que en esos momentos no estábamos la plaza del Cristo de Burgos o de S. Pedro, de Sevilla, sino en esas planicies que parecen extraídas de películas de ciencia-ficción (y no sólo de la excepcional “Isla Mínima”), o realizadas en cualquier país asiático : Camboya, Tailandia, Laos o Vietnam, ... si no fuera por el caserío específico de estos lugares del Sur, que nos dicen que estos parajes agrestes, estos campos de arroz, flora y fauna específica, no pueden ubicarse en otro lugar del mundo como no fuera en las cercanías que se ubican en las infinitas planicies que conforman las Marismas de Las Islas Mayor y Menor, ....