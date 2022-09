‘Crecer cantando’ sinfónico, llega al Maestranza

Dirección musical

Luis Dueñas

Crecer Cantando y Orquesta de Cámara Almadaín

Director de la Orquesta de Cámara Almadaín

Nicolás Barbero Rivas

Love 2 Dance

Coreógrafa, Emi G

Grupo vocal

IES Las Encinas, Valencina de la Concepción (Sevilla)

IES Pintor Juan Lara, El Puerto de Santa María (Cádiz)

Aula Municipal de Música Ian Murray, Aracena (Huelva)

«Si algo ha caracterizado a este proyecto educativo a lo largo de sus 15 años de historia ha sido el hecho de asumir la innovación y la creatividad en todas sus propuestas artísticas, tanto en lo musical como en lo escénico, haciendo partícipes de los procesos creativos a todos los agentes que forman la comunidad educativa. El estreno de Where we belong invita al espectador a escuchar a Crecer Cantando acompañado de la Orquesta de Cámara Almadaín, con canciones que van desde Rosalía a Gun's N' Roses, Pink Floyd o Coldplay, entre otros, y con versiones únicas que provocarán la escucha de estos «clásicos» con una mirada diferente, provocadora».

Repertorio

1.- Miedo – M Clan (versión Amaia Romero)

2.- Sweet child O’mine – Guns N’ Roses (versión Capitán Fantástico)

3.- Say something – A Great Big World & Christina Aguilera

4.- Wish you were here – Pink Floyd (versión Ele)

5.- Bad Guy – Billie Eilish

6.- Sargento de Hierro – Morgan

7.- Fix you – Coldplay

8.- Malamente- Rosalía

9.- Si te vas – Extremoduro

10.- Wrecking ball – Miley Cyrus

11.- This is me – BSO Greatest showman

Crecer Cantando, Crecer Soñando es un proyecto coral que nació hace ahora once años a partir de un pequeño grupo de alumnas y alumnos que sentían verdadera pasión por cantar. Empezamos a hacerlo en nuestro tiempo libre, sin contraprestaciones, por el placer de compartir, y poco a poco le fuimos dando forma al enorme proyecto que hoy nos une y nos hace ser un poco mejores. Actualmente lo conforman cinco instituciones de diferentes localidades y regímenes educativos y más de 200 estudiantes de entre 8 y 18 años.

El grupo vocal está formado en el presente curso actual por alumnado de 3 centros educativos, todos ellos públicos: IES Las Encinas de Valencina de la Concepción (Sevilla), IES Pintor Juan Lara de El Puerto de Santa María (Cádiz), Aula Municipal de Música Ian Murray de Aracena (Huelva).

La red se coordina gracias a Internet y el trabajo cooperativo se encuentra en el corazón de nuestra práctica docente. En Crecer Cantando nadie es imprescindible pero todo el mundo es importante. En nuestro día a día lo colectivo siempre está por encima de lo individual y la horizontalidad prima sobre la verticalidad.

Cada año elegimos un hilo conductor que vertebra todo nuestro trabajo, le da forma al proyecto y organiza el programa musical. Esa idea, cargada de valores, está presente durante todo el curso y le imprime coherencia a cada paso que damos. Una vez elegidas las obras que vamos a cantar elaboramos los materiales (partituras y audios) y los vamos alojando en nuestra web. Aunque cantemos lejos, todos los centros compartimos los mismos recursos y, por supuesto, el mismo sueño y las mismas metas, y eso nos hace sentirnos cerca.

Desde principio de curso nos planteamos objetivos a corto, medio y largo plazo. Cada centro organiza sus ensayos semanales de forma autónoma e independiente y en función de su contexto y sus posibilidades. A lo largo del curso, planteamos encuentros formativos durante varios fines de semana donde unimos todas las secciones del coro para convertirlas en una. Los encuentros suponen un acicate para el alumnado y una oportunidad para conocernos mejor y convivir. De forma paralela, el grupo instrumental, que se organiza cada año según las necesidades del programa, ensaya por separado y se une al grupo vocal en el último al final del proceso.

El equipo de producción comienza a trabajar desde septiembre gestionando todos los derechos de autoría, las fichas y autorizaciones del alumnado, organizando la logística de los encuentros y reservando los teatros para las actuaciones. Así mismo, durante los conciertos asumen labores de organización y regiduría. Por su parte, el equipo de sonido planifica la sonorización de los conciertos y la grabación de las actuaciones para posibles ediciones posteriores. Tras un año de trabajo unimos todas las piezas del puzle en los conciertos finales que se acaban convirtiendo en una explosión de emociones, música y color.

En nuestro proyecto cobran un especial protagonismo los valores de cultura emprendedora. Uno de nuestros objetivos principales es afianzar el espíritu emprendedor entre quienes integran el proyecto con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, proactividad, capacidad de afrontar riesgos, confianza propia, resistencia al fracaso y sentido crítico. A esto hay que sumarle la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar una meta.

El alumnado encuentra un sentido al trabajo, lo que supone una automotivación y la satisfacción de tener la sensación de estar construyendo su propia realidad, buscando nuevos retos y oportunidades, y creando en equipo un producto final, que promoverán y distribuirán, aportando un valor añadido.

Nuestra intención es transmitir al alumnado que emprender es sobre todo una actitud, una cultura, una forma de ver la vida y de transformar las ideas, la creatividad y el talento en productos, servicios y, por qué no, en una opción de futuro.

La educación es fundamental para transformar desde abajo y por generaciones sucesivas la aversión al riesgo y potenciar el espíritu emprendedor, de cambio, de actitud hacia una nueva transformación de lo que supone el empleo tal y como se conoce en la actualidad.

Crecer Cantando, Crecer Soñando

En 2007/2008: nace el proyecto entre el IES Las Encinas (Valencina de la Concepción) y la Escuela de Música Ian Murray (Aracena). Conciertos en el Castillo de Aracena, Iglesia Omnium Santorum, Iglesia Nuestra Señora de la Estrella.

Todo empezó en un recreo. Comenzamos a cantar sin contraprestaciones, por el placer de compartir. Sin saberlo, habíamos plantado la semilla de un enorme sueño compartido...

2008/2009: se incorpora el IES Cantillana. Conciertos en el Monasterio de la Cartuja y en el Castillo de Aracena.

Consolidamos nuestro proyecto, ampliamos repertorio, continuamos creciendo con la incorporación del IES Cantillana.

2009: Ganadores del I Certamen Provincial de Coros.

2009/2010: De la ensoñación a la locura. Primer concierto temático. Estreno de la obra La locura, compuesta para el proyecto por Javier Campaña Hervás. Conciertos en la Sala Cajasol de Sevilla y en el Teatro de Aracena.

En De la ensoñación a la locura, cantamos al amor, a las etapas del enamoramiento. Del amor platónico a la locura del desamor. Comenzamos a programar en torno a ejes temáticos y estrenamos una de las obras que marcarían nuestra historia, La locura, de Javier Campaña.

2010/2011: All that Jazz!, incorporamos la Big Band al conjunto instrumental y recorremos la historia del jazz. Conciertos en el Teatro de San José de la Rinconada y en el Teatro de Aracena.

La búsqueda de la identidad a través de la música se convirtió en el hilo conductor de esta producción. Década a década, desde principios del Siglo XX, confeccionamos un breve repaso a la historia de esta tradición musical.

2011/2012: 5 años, recopilatorio de nuestros primeros cinco años de andadura. Grabación de nuestro primer CD y publicación de una guía didáctica para la Consejería de Educación. Conciertos en el Teatro Central de Sevilla, Teatro de Aracena y Teatro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María.

Cinco años de camino, cinco años de experiencias. Era el momento de hacer un alto y abrazar todo lo vivido. Decidimos grabar nuestro primer CD y hacer un programa recopilatorio con los mejores temas de nuestra andadura.

2012/2013: Viaje a Ítaca. Se incorpora el CEM Osuna. Colaboración con Dos Lunas Teatro. Publicación de nuestro segundo CD. Conciertos en el Teatro Central de Sevilla, Conservatorio de Osuna y Teatro de Aracena.

Tomando como eje el poema de Constantino Kavafis, decidimos viajar por el mundo a la búsqueda de nuestra Ítaca. Este año nos acompañó la escuela de teatro Dos Lunas y nos abrimos a la expresión corporal y el color en movimiento.

2013/2014: The show must go on!, proyecto dedicado a clásicos del rock y del pop. Publicación de nuestro tercer CD. Viajamos a Bruselas para presentar nuestro proyecto en la red europea KeyCoNet. Conciertos en el Teatro de Tomares, Auditorio Municipal de Osuna y Teatro de Aracena.

Después de nuestra experiencia en All that jazz!, decidimos dedicar un programa a la otra cara de la música popular urbana, el rock y el pop. Elegimos un programa en el que se mezclaron grandes clásicos con la música más actual y acabamos en un concierto explosivo que se convirtió en uno de nuestros mejores directos.

2014/2015: Katharsis. Se incorpora el IES Cavaleri. Publicación de nuestro cuarto CD en colaboración con Batukavaleri. Participación en el II Congreso de Educación Musical “Con Euterpe”. Grabamos un vídeo promocional para la serie “Juego de Tronos” sobre el tema de su BSO Mhysa. Conciertos en el Teatro de la Maestranza y en el Teatro de Aracena.

En los momentos difíciles la música siempre está ahí, como asidero donde agarrarse, como gesto de afirmación, como catarsis y reivindicación de la posibilidad, el cambio y la esperanza. Ese año quisimos cantarle a esa frontera, donde la música se convierte en nuestra mejor compañera y aliada, y lo hicimos con el futuro como horizonte, desde la alegría, el positivismo y la fe en el ser humano.

2015: Premio 28F Ayuntamiento de Osuna

2015: I Premio Nacional de Coros Escolares

2015/2016: 2MUN2. Proyecto centrado en el compromiso social. Música original compuesta por Javier Campaña Hervás sobre textos de la escritora Carmen Gil escritos para el proyecto. Publicación de nuestro quinto CD. Conciertos en el Teatro Central de Sevilla, Gran Teatro Falla de Cádiz, Teatro de Aracena y Royal Concert Hall de Glasgow.

Dicen que lo que sale del corazón llega al corazón. ¡Y tenemos tantas cosas que contarte! ¡Tantas cosas que cantarte! ¿Sabes que la felicidad tiene efecto bumerán? ¿Has observado las consecuencias mágicas de una sonrisa? ¿Has sentido la fuerza imparable de una canción? ¿Has conocido a un superhéroe con el poder de la empatía? ¿Has visto llover besos del cielo? Con la energía de la ilusión, queremos que nuestras voces te hagan cosquillas por dentro y te lleven a tocar las nubes con la punta de los dedos. Queremos contagiarte nuestra fe y nuestro entusiasmo. Queremos cogerte de la mano e invitarte a dejar tu zona de confort. Queremos que pierdas el miedo y te unas a nosotros. Y juntos, nos convertiremos en el cambio que deseamos ver en el mundo.

2016: Representamos a España en el congreso de educación musical ISME, Glasgow.

2016/2017: 10 Aniversario. Recopilación de temas emblemáticos de nuestros espectáculos. Publicación de nuestro sexto CD. Conciertos en el Teatro de la Maestranza y en el Teatro de Aracena.

El curso 2016/17 lo dedicamos a celebrar. Cumplimos diez años juntos, un tiempo lleno de avatares en el que hemos vivido momentos inolvidables y experiencias maravillosas. Para nosotros ha supuesto la experiencia educativa más emocionante de nuestras vidas y una fuente inagotable de momentos llenos de felicidad. Encerrar tantos recuerdos en unas cuantas palabras resulta una tarea casi imposible pero si tuviéramos que elegir algunas se las tomaríamos prestadas a Violeta Parra cuando dio gracias a la vida por haberle dado tanto. El programa que presentamos fue un collage de nuestra historia, un paseo por las obras que más nos emocionaron a lo largo de este tiempo, un sentido homenaje a los que están y a los que estuvieron, porque somos a causa de ellos.

2017/2018: Nosotres. Espectáculo con canciones originales de contenido feminista. Publicación de nuestro séptimo CD. Conciertos en la Sala Box de Sevilla y en el Teatro de Aracena.

Feminismo, igualdad y diversidad. Nosotres ha sido el proyecto educativo más profundo de cuantos ha abordado Crecer Cantando, Crecer Soñando. Desde su gestación nos propusimos no solamente hablar de feminismo, sino sentir y hacer sentir que no hay otra forma de estar en el mundo. La reflexión y la acción nos cambió a todes. En casa. En el trabajo. En el Instituto. Lo que al principio no eran más que simples flecos que abordar, acabó generando un torrente de debates y preguntas que ha cuestionado nuestro pasado y nuestras acciones cotidianas. Y lo más importante: nos está permitiendo afrontar el día a día con un espíritu más crítico. La música es nuestra herramienta para denunciar y cambiar lo establecido. Las canciones originales nos permitieron volar hacia un futuro más igualitario y soñar con otro espacio para las generaciones futuras. Nunca hemos crecido tanto como personas, y lo hemos hecho juntas y juntos: en igualdad, intercambiando roles, cediendo espacios, respetándonos y aportando a la revolución feminista nuestro granito de arena.

2018/2019: Atrapasueños. Proyecto basado en las canciones de los autores y autoras más reconocidos en lengua española. Publicación de nuestro octavo CD. Conciertos en el Teatro Central de Sevilla y en el Teatro de Aracena.

Cuenta una antigua leyenda de los indios Ojibwa que había una mujer araña llamada Asibikaashi cuyo cometido era cuidar a las gentes de la tierra. Para ello, cada noche, la mujer tejía una fina y delicada telaraña sobre la cuna de los niños, capaz de atrapar entre sus hebras los malos sueños que atormentaban a los pequeños. Con los primeros rayos de sol, las pesadillas se destruían mientras los mejores propósitos y las energías positivas iban deslizándose por las plumas hasta alcanzarlos mientras dormían. Cuando el pueblo Ojibwa se dispersó por América del Norte, la mujer araña ya no podía cuidar de todos los niños, por lo que fueron las madres las que comenzaron a tejer estas redes para proteger a sus hijos, convencidas de que esto les ayudaría a ser más felices y los prepararía para, con el tiempo, tejer su propia historia. En cada momento de nuestras vidas confluyen muchas fuerzas. Algunas nos ayudan a ser mejores y estar en armonía con lo que nos rodea, mientras otras nos alejan de nuestro yo más auténtico, impidiéndonos ser quienes realmente queremos ser. Cada canción de este proyecto representa una pluma al viento, un soplo de aire fresco, un anhelo de cambio.

2019/2021: Pangea. Proyecto para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático. En época de pandemia debida a la Covid-19, trabajamos durante dos años para sacar adelante un proyecto único, lleno de dificultades y complejidades. Publicación de nuestro noveno CD. Este año no pudimos dar conciertos.

2021/2022: Where we belong

Orquesta de Cámara Almadaín

Antonio Alcántara Ritore, Nicolás Barbero Rivas, Rosell Cabrera Molina, Enrique Chaves Sánchez, Manuel Enamorado Arjona, Manuel Fernández Rebollo, María Jesús Gálvez Gutiérrez, Rosa de Valme García Varela, Laura López Paz, Alejandro Moreno González, Ana María Pérez Jaramillo, Ricardo Jesús Riscardo Maqueda, Belén Sánchez Tortosa.

Love 2 Dance

Alexis Brazo Duran, Laura Cobacho Cruz, Adrián Fabra Muriel, Alicia Hernández Bejarano, Eva Hofman Álvarez, Alejandro Navarro Buman, Tatiana Rasero Pernía, Manuela Silva Vela, Verónica Suárez Benítez.

I.E.S. Las Encinas, Valencina de la Concepción (Sevilla)

Violeta Álvarez Pozo, Mónica Astolfi Cuesta, Pablo Bollo Sánchez, Pablo Botella Jiménez, Isabel María Caraballo Morón, María Carmona Zambruno, Álvaro Cortés García, Livia de Teresa López, Fernando Del Castillo Fernández, Olga Del Castillo Fernández, Julio Estévez López, Jose Antonio García Navarro, Alessandro Helímenes Giornetti, Blanca Guisado García, Ana Martínez Infante, Rocío Millán Limón, Abril Monteagudo Cid, Rubén Morlanez Ortiz, Silvia Muñoz Pacheco, Reyes Rodríguez Vázquez, Cristina Rufo Sánchez, Nicolás Sánchez García, Maria del Mar Sánchez Castro, María Villegas Sivianes.

I.E.S. Pintor Juan Lara, El Puerto de Santa María (Cádiz)

Mario Barba García, Jose Ángel Bononato González, Jorge Díaz Reyes, Daniela Domínguez Pazos, Gabriela Fernández Loyola-Pacheco, Concha García Corzo, Eva María García Vichi, Laura Gómez Corchado, Helena Gúelfo Contreras, Carla Guerrero Leva, Dolores Lara Galán, Aurora López Basteiro, Celia López Puyana, Maria Navarro Reyes, María de la O Pérez Velázquez, Santiago Polo Castilla, Ana Reyes Torrejón, Juan Manuel Rincón Chorro, María Rodríguez Reviriego, Lucía Rodríguez Pérez, Valeria Rubiales Vallejo, Francisco Javier Tejada Sánchez, Cayetana Tejero Bobo, Eva Vivancos Polo.

Aula Municipal de Música Ian Murray, Aracena (Huelva)

Elisa Amián Rodríguez, María Jesús Barragán Rodríguez, Andrea Blaya Gutiérrez, Luna Calleja Campos, Violeta Del Río Romero, Luis Fabre Serrano, Luna Fernández Manzano, Sofía García Duque, Carolina Gómez Santos, Claudia González Ortega, Mercedes Gordo Pablos, Lucía Joaquín Pastor, Carmen Pérez Muriana, María Pérez Rodríguez, Celia Ramos Rodríguez, Carmen Redondo Vázquez, Carlos Sabido Pulido, Celia Sabido Pulido, Lucía Varela Rodríguez.

Profesorado

Francisco Javier Campaña Hervás, Luis Dueñas Brocal, Emiliana Gómez Montero, Marta Guerrero Pastor, Pilar Marín Marín, José Ortega Caballero, Gustavo Porras Funes, María Quintanilla Campano, Antonio José Ramos Muñoz, Yolanda Rodríguez García.