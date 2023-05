La Sirenita: ahogada en su propia ranciedad (*)

Si alguien había comprado las suficientes papeletas para dirigir un remake musical de acción real de una película de Disney, ese el director estadounidense Rob Marshall. Su talento como coreógrafo lo pone al servicio de películas para televisión caso de la adaptación de la película de Blake Edwards Victor/Victoria (1995), Mrs. Santa Claus o Cenicienta, esta última producida ya por Disney y dirigida por Robert Iscove. Más tarde, realiza la coreografía y dirige también para Disney Annie (1999), adaptación televisiva del musical homónimo. Pero será en el año 2002 con otro musical, Chicago cuando le llegan todas las consideraciones y parabienes al obtener la candidatura a la mejor dirección y seis premios Oscar, obteniendo entre otros, el de mejor película. Salvo el drama romántico Memorias de una geisha (2005) y la película de aventuras Piratas del Caribe: en mareas misteriosas (2011) el resto de sus trabajos son musicales, Nine (2009), Into the Woods (2014) y El regreso de Mary Poppins (2018), estas dos últimas en la órbita de la factoría Disney.

Uno se pregunta la necesidad que había para volver a adaptar a Hans Christian Andersen tras la exitosa versión animada del mismo título del año 1989 de John Musker y Ron Clements. Porque, tanto una como la otra y por muy loable que sea el mensaje que busca y reivindica la emancipación de su protagonista, lo que realmente traslada, o mejor dicho, vende, es convertir una institución anacrónica como la monarquía en un organismo natural. En este caso, existe rey en el mar y reina en la tierra y tanto uno como otra viven en mundos tan edulcorados y falsos como idílicos. En ambas, otro de los mitos que perpetúa de forma torticera es el del amor romántico. La historia de amor que se organiza en torno a los protagonistas no se ajusta en absoluto a la realidad y mucho menos a las leyes de la razón. Igualmente, en las dos, se conserva la idea perversa de identificar a las mujeres malvadas como brujas. Una representación que tuvo su momento en la literatura, en el cine y en las artes en general pero que en siglo XXI no debería tener cabida.

Esta sirenita no aporta nada nuevo, es una película innecesaria, un globo inflado que no ahora en efectos que sólo busca llenar las arcas de su productora. No se le perdona que sea tan conservadora, es tan o igual de rancia e inoportuna que su predecesora, aunque esta se estrene treinta y cuatro años más tarde.