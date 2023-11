Don Juan Tenorio, aquel sinvergüenza tan católico

Zorrilla no tardó en hacerse un habitual de los periódicos madrileños, en escribir poesías para las que tanta facilidad demostraba y hasta dramas que no tardó en estrenar en el Teatro del Príncipe. Desde que se casó en 1838 con Florentina O’Reilly –una viuda irlandesa arruinada que le sacaba 16 años- hasta que estrenó su Don Juan Tenorio , en 1844, Zorrilla había escrito por lo menos una veintena de dramas – Más vale llegar a tiempo, Vivir loco y morir más, El zapatero y el rey, El eco del torrente ...-. Y era tal su éxito que el empresario del Teatro de la Cruz lo contrató en exclusiva por ser una fuente prodigiosa de historias reconocida hasta por el Gobierno en 1843, que le concedió la cruz supernumeraria de la Real y Distinguida Orden de Carlos III... A Zorrilla le iba estupendamente en todo menos en su matrimonio. Ella traía un hijo de su anterior marido; la niña que tuvieron juntos se murió al año de nacer; y él se dedicó a concatenar amantes hasta el punto de que, tras el éxito de su Don Juan Tenorio –¡un drama escrito en solo tres semanas!-, la abandonó para marcharse a Francia y luego a México, hasta donde le llegaban las iracundas cartas de su mujer... Zorrilla había malvendido los derechos del Tenorio y jamás pudo cobrar derechos de autor por esta joya de la literatura española, algo de lo que estuvo lamentándose hasta su muerte. Aunque fue admitido en la Real Academia Española, no tomó posesión de su silla, la L, hasta muchos años después, en 1885... Mientras, probó suerte con el tráfico de esclavos en Cuba y se convirtió en el poeta de la corte del emperador de México, Maximiliano I, y hasta fue nombrado director del desaparecido Teatro Nacional. Solo cuando murió su esposa, de cólera, volvió Zorrilla a España, donde fue recibido como una gloria nacional. Hasta la poeta Carolina Coronado le dedicó unos versos: “ Zorrilla, ¿qué ha sucedido? / ¿Qué nos tienes que decir? / ¿Qué ha pasado? ¿Qué has oído? / ¿Dónde estuviste metido? / ¿Cómo tardaste en venir? ”... En rigor, su vuelta tenía algo de hijo pródigo sin lavar las culpas, como le ocurre al mismísimo Don Juan Tenorio en la segunda parte de su drama...

Antes de ver a su ángel, Don Juan ya parece enamorado de ella, solo por lo que le han dicho y ha imaginado... “ Tal inventiva pintura / los sentidos me enajena, / y el alma ardiente me llena / de su insensata pasión. / Empezó por una apuesta, / siguió por un devaneo, / engendró luego un deseo, / y hoy me quema el corazón. / Poco es el centro de un claustro; / ¡al mismo infierno bajara, / a estocadas la arrancara / de los brazos de Satán! ”, profetiza el mismísimo galán. “¡Oh! Hermosa flor, cuyo cáliz / al rocío aún no se ha abierto, / a trasplantarte va al huerto / de sus amores Don Juan ”.

Solo él está empezando a sentir que, a pesar de tantas mujeres como ha enamorado y ha olvidado, esta vez es distinto. Doña Inés no puede comparar, porque no ha conocido el mundo a sus 16 añitos, pero la carta que le trae Brígida es demasiado para ella... “Inés, alma de mi alma, / perpetuo imán de mi vida, / perla sin concha escondida / entre las algas del mar; / garza que nunca del nido / tender osastes el vuelo, / el diáfano azul del cielo / para aprender a cruzar”. El ritmo octosilábico de casi toda la obra cobra un especialísimo poder seductor en la misiva del enamorado. “Si es que a través de esos muros / el mundo apenada miras, / y por el mundo suspiras / de libertad con afán, / acuérdate que al pie mismo / de esos muros que te guardan, / para salvarte te aguardan / los brazos de tu don Juan”.

Quien no se traga el anzuelo es su padre, por supuesto. En el convento, con derecho a entrar por ser comendador de la orden, se presenta Don Gonzalo, avisando a la abadesa del peligro que supone Don Juan... “Aunque le pintáis tan malo, / yo os puedo decir de mí, / que mientras Inés esté aquí, / segura está, don Gonzalo”, responderá ella, ingenua, antes de descubrir que en la celda no hay nadie... Solo una carta en el suelo. “¿Dónde vais, comendador?”, preguntará la abadesa. “¡Imbécil!, tras de mi honor, / que os roban a vos de aquí”, se atreve a contestar él, dispuesto a perseguir al raptor de su hija en el ecuador de la obra...

Los versos más seductores de la historia

Don Juan Tenorio se ha llevado -desmayada por la emoción de haberlo visto en persona- a Doña Inés a su quinta, al otro lado del Guadalquivir... Y allí despierta suavemente la muchacha, engañada por Brígida, quien le cuenta que hubo un incendio y Don Juan la salvó... Pero el encuentro definitivo de ambos quiebra sus vidas, la obra y la mirada del lector o espectador. Ella le pide que la deje salir para ir al encuentro de su padre, pero él le asegura que ya ha hablado con él y le ha dicho “que os hallabais / bajo mi amparo segura, / y el aura del campo pura, / libre, por fin, respirabais. / ¡Cálmate, pues, vida mía! / Reposa aquí; y un momento / olvida de tu convento / la triste cárcel sombría”. El torrente versificado de Don Juan resultará irresistible, y no solo a Doña Inés... “...Y estas palabras que están / filtrando insensiblemente / tu corazón, ya pendiente / de los labios de don Juan, / y cuyas ideas van / inflamando en su interior / un fuego germinador / no encendido todavía, / ¿no es verdad, estrella mía, / que están respirando amor?”. Doña Inés no puede sino llorar de emoción... Y Don Juan no puede sino continuar enamorándola con la palabra. “Y esas dos líquidas perlas / que se desprenden tranquilas / de tus radiantes pupilas / convidándome a beberlas, / evaporarse, a no verlas, / de sí mismas al calor; / y ese encendido color / que en tu semblante no había, / ¿no es verdad, hermosa mía, / que están respirando amor? / ¡Oh! Sí, bellísima Inés, / espejo y luz de mis ojos; / escucharme sin enojos, / como lo haces, amor es...”.

La reacción de ella no puede ser ya menos poética. “Callad, por Dios, ¡oh, don Juan!, / que no podré resistir / mucho tiempo, sin morir, / tan nunca sentido afán. (...) Tal vez poseéis, don Juan, / un misterioso amuleto, / que a vos me atrae en secreto / como irresistible imán. / Tal vez Satán puso en vos / su vista fascinadora, / su palabra seductora, / y el amor que negó a Dios. / ¿Y qué he de hacer, ¡ay de mí!, / sino caer en tus brazos, / si el corazón en pedazos / me vais robando de aquí? / No, don Juan, en poder mío / resistirte no está ya: / yo voy a ti, como va / sorbido al mar ese río. / Tu presencia mi enajena, / tus palabras me alucinan, / y tus ojos me fascinan, / y tu aliento me envenena. / ¡Don Juan!, ¡don Juan!, yo lo imploro / de tu hidalga compasión: / o arráncame el corazón, / o ámame, porque te adoro”.

La bellísima historia de amor se interrumpe porque allá irrumpen don Luis Mejía, el burlado, y por supuesto el padre de Doña Inés, agraviado, y otros cuantos con espadas para vengarse de don Juan. Él intenta convencer a su futuro suegro de que ha cambiado radicalmente, de que ya no es el don Juan que fue. Pero, ¿quién lo va a creer? “Comendador, / yo idolatro a doña Inés, / persuadido de que el cielo / nos la quiso conceder / para enderezar mis pasos / por el sendero del bien”, le dice. Y añade: “No amé la hermosura en ella, / ni sus gracias adoré; / lo que adoro es la virtud, / don Gonzalo, en doña Inés. / Lo que justicias ni obispos / no pudieron de mí hacer / con cárceles y sermones / lo pudo su candidez. / Su amor me torna en otro hombre, / regenerando mi ser, / y ella puede hacer un ángel / de quien un demonio fue”.