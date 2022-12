El Barrio: «Si algún día me retiro me gustaría hacerlo con dignidad»

José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio, la estrella que más veces ha llenado el antiguo Palacio de Deportes de Madrid sin gran aparato mediático, regresa con “Atemporal” tras una pausa “para el descanso” después de su última gira, y de dar un susto a sus seguidores al malinterpretarse unas palabras suyas sobre una posible retirada.

El cantante asegura en una entrevista con EFE que, por el momento, “no tiene pensado retirarse del ruedo”, de hecho, afirma que todavía le queda “música para rato”, ya que se encuentra “muy a gusto”, pero que, si algún día sucediera, le gustaría hacerlo con “dignidad”.

“No iría ni a los medios de comunicación, ni a la televisión a dar la noticia, ni a contar de lo que un día fui, ni a hablar en pasado: me parece que eso es denigrante para la carrera de un artista”, asevera.

Estas palabras llegan después de la confusión que causaron unas palabras suyas al acabar la gira el pasado año, que según él se tergiversaron, ya que sus seguidores entendieron que iba a dejar la música.

“Se entendieron muy mal mis palabras. Yo lo dejé claro en mi publicación: ‘Me voy a la ausencia, al recuerdo, no al retiro’, y eso significaba que me iba a retirar para descansar, pero de la gira, no definitivo de la música. Esos descansos son los que necesita cualquier artista también para componer”, aclara.

Asimismo, asegura que debido a la pandemia estaba viviendo un “momento raro”: “La gente estaba como maniatada. La música es para vivirla y no estar sentado en una silla. Creo que la gente dejó de ir a los conciertos por eso y yo, por eso, también necesitaba tiempo”.

Mientras tanto, Figuereo (Cádiz, 1970) confiesa que hay que aprovechar los momentos “dulces” de su carrera, como el lanzamiento de este decimocuarto disco “Atemporal” (Concert Music) con el que ha hecho una “regresión” a antiguos discos y en el que muestra connotaciones de “nostalgia”, pero con esencia ‘barriera’.

“Para este disco he rescatado pasajes de otros discos y me los he traído a la época actual. Que algunas frases que fueron compuestas en 1995 o 1996, a día de hoy tengan mucho significado y mucho que decir, me parecía bonito (...). Me he visto más implicado en este disco que en ningún otro y toco más instrumentos que en los anteriores”, detalla.

En este sentido, el cantante indica que ’Atemporal’, que es un disco hecho «desde su más pura esencia”, conserva el aire flamenco que se impuso en 1996 y suma los sonidos del rock andaluz que tanto aportaron a su tierra.

El álbum está compuesto por 13 temas inéditos, más uno instrumental, y aunque el sencillo “A veces” -que abre y cierra el disco- aborda el “temor de haber amado” y es uno de sus «favoritos», aunque el cantante gaditano se decanta por el “El remanso”.

Una canción, dice, que “cuenta la historia de una persona que se inventa una especie de descanso, que es un paraje precioso, lleno de amapolas y de golondrinas tan solo para intentar conquistar a otra persona”.

Desde que en 1999 publicara su primer disco “Mal de amores” hasta este último han pasado 23 años, que sumados a los otros tres que ya llevaba dedicado a la música, llegan a los 26 de experiencia. Echando la vista hacia atrás, apunta, no se cree lo que ha logrado y “da gracias” a su ‘yo de 23 años’ que no le dejó «tirar la toalla”.

“Gracias al ímpetu que puse en aquel momento, y de hacer caso más al corazón que a la razón, hoy puedo decir que estoy donde estoy, y que estoy muy feliz de haberme podido dedicar a ello. Lo único que sé hacer es música, esa es mi motivación”, confiesa.

Una vez que el disco ya está en la calle, el cantante tiene por delante una extensa gira que, por el momento, le llevará a 15 ciudades del país, comenzando el próximo 2 de junio en Málaga y terminando el 22 de diciembre de 2023 en el WiZink Center de Madrid.