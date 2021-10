El bestiario personal de Fernando Baños

Desde finales de 1960 y comienzos de los 70, Fernando Baños viene estableciendo un diálogo íntimo que hasta ahora venía siendo intransferible –que no compartido con los que siguen su trayectoria- con una serie de personajes que iban poblando algunos de sus lienzos, papeles y algunas de sus múltiples y diferentes creaciones. Esto fue así hasta que optó en una de sus líneas, por individualizarlos, dotarles de cuerpo, atribuirle funciones, convertirlos en símbolos de toda índole incluso ideológicos o económicos, en algo que actuara como advertencia.

Estos personajes forman ya parte de una fauna autóctona que habita en el interior de su imaginación, que han ido emergiendo del más allá del fondo de sus obras, que han crecido pero sobre todo se han reproduciendo en series y familias diferentes, un Bestiario que al contrario de lo que pudiera pensarse, no han salido de películas de terror o pesadillas sino todo lo contrario: de apacibles sueños donde seres mitad peces, mitad reptiles, mitad formas aladas, mitad insectos, ...conviven en armonía sin que parezcan depredadores voraces que engullen a cualquier espectador que se detuviese ante ellos.

Cierto que una de sus series lleva por título “Depredadores” y otras “Vampiras”, y todos tienen unos dientes enormes, una garras exageradas, unos cuerpos con ojos desorbitados, muchas patas, escamas, púas venenosas, tentáculos, ... pero lo “peor” no es eso, porque lo curioso de esta “parada de monstruos”, es que son divertidos. No solo no dan miedo, sino ganas de acercarte, ver la minuciosidad con la que están dibujados, la paciencia que aproximándonos a una ciencia parecida, se diría que ¡de entomólogo!