El Canijo de Jerez: «Volver a un escenario va a ser un orgasmo para el alma»

El cantante y compositor andaluz Marcos del Ojo Barroso (Jerez de la Frontera, 1982), alias El Canijo de Jerez, no ha dejado de sorprendernos desde que en 2013 fue premiado su primer disco en solitario El Nuevo despertar de la Farándula Cósmica como Mejor Álbum de Músicas del Mundo. Su amor por la música y sus letras tan sinceras han llenado a su público de felicidad y alegría cada vez que se ha subido a un escenario. De hecho, ahora en la situación tan difícil que atraviesa España, sus canciones han sido como un rayo de esperanza y evasión para muchas personas. De ahí que ahora sus fanes o «garrapateros» estén deseando escuchar su próximo disco Constelaciones de humo. Según este músico jerezano, se trata de un álbum inspirado en su viaje a la India. Estamos en lo cierto en que este artista es un creador sin descanso con canciones «sin trampa ni cartón» del que todavía nos queda mucho por descubrir.

¿Cómo está?

La verdad es que estoy muy bien. Yo siempre estoy muy feliz y contento y ahora también a pesar de las circunstancias especiales en las que nos encontramos, que no nos la esperábamos ninguno. Los músicos somos gente que lo mismo estamos arriba que estamos abajo. Vamos siempre caminando por el filo, por lo que estoy preparado para cualquier encrucijada que se tercie. Además, estoy tomándome mucho tiempo para mí, escribiendo muchas canciones, descansando, leyendo libros, viendo películas, ... Estoy feliz.

¿El confinamiento le ha pillado en Chiclana?

Sí, me pilló la pandemia metiendo la guitarra en el coche porque estábamos preparando el ensayo para la gira de este año. Me enteré en las noticias que se aplazaba todo y es una pena. Empezaba la gira en un concierto en el WiZink Center de Madrid dedicado al Carnaval de Cádiz con más de 7.000 personas. Pero bueno, no pasa nada, si no puede ser este año será el año que viene.

Cuando hace unos años decidió lanzarse en su propio proyecto dejó la puerta abierta a volver a trabajar con Los Delinqüentes y así lo hemos podido ver en la versión confinada de «A la luz de Lorenzo», ¿cómo ha sido volver a cantar juntos?

Nunca hemos perdido el contacto y siempre hemos estado en barbacoas juntos, nos hemos cruzado mucho por Jerez, ... De hecho, con mi compadre Diego Pozo he tenido muy buena relación siempre e incluso, él grabó en mi último disco Manual de jaleo , en concreto, en la canción «Volar sin alas». Los Delinqüentes tenemos una actitud y una manera de ser que nos juntamos cuando menos se lo espera la gente. Los garrapateros somos así y esta situación tan delicada invitaba a alegrar al personal de alguna manera. Cantar juntos ha sido un buen vehículo para darles ánimos a nuestros superhéroes sanitarios y, por supuesto, a nuestros seres queridos mayores, que muchos están en el cielo y otros han podido sobrevivir.

¿Habrá una posible vuelta del mítico grupo de Los Delinqüentes?

En un futuro probablemente nos juntemos y hagamos alguna gira o un disco, pero, ahora mismo, no lo sabemos porque cada uno está con su proyecto en solitario. Aunque, yo creo que sí que volverá. No sé cuándo y no tengo fecha, pero Los Delinqüentes volverán casi seguro.

Hace poco anunció que en otoño sacaría su cuarto álbum en solitario, Constelaciones de humo, ¿hay ya una fecha exacta?

Estamos trabajando todavía en una fecha porque se ha retrasado la presentación del disco, las promociones, los festivales, ... Aunque lo que sí está claro es que seguiremos sacando singles, como «Morir de pie» y «Besos de flores», hasta que encontremos una fecha clave para sacar el disco y poder presentarlo en directo que, al fin y al cabo, es lo que más nos gusta. Bueno, también nos gusta hacer el disco, por supuesto, pero el directo es lo mejor. Por eso, no te puedo asegurar la fecha todavía e incluso, el año tampoco porque aún se está estudiando la posibilidad de que se saque el año que viene. Esperemos que no. Lo que está claro es que los garrapateros de El Canijo de Jerez van a tener canciones constantemente y no se van a aburrir.

¿Qué le ha inspirado a la hora de escribir las letras de las canciones de su nuevo álbum?

Para este nuevo álbum me he inspirado en un viaje que hice a la India. Hace un par de años, en 2017, tuve un pequeño bloqueo creativo después de muchas giras y conciertos. Me di cuenta de que cuando empezaba a escribir canciones me faltaba una chispa, un mensaje o algo. Por eso, fui a buscarlo al extranjero, en concreto, a la India. Para mí, fue un viaje inspirador y reparador para el alma. Toda esa inspiración me la traje a España y aún me dura. Me sirvió para escribir mi anterior disco, Manual de jaleo, y entre concierto y concierto de la gira de ese disco seguía escribiendo canciones para Constelaciones de humo. Todas ellas se caracterizan por tener letras muy transeúntes, es decir, muy de ir para arriba y para abajo. Al fin y al cabo, mis canciones se caracterizan por una inspiración inmediata y sin trampa ni cartón. Tienen una magia especial porque son letras que han salido de mi corazón, naturales y surgidas de momentos claves de mi vida o de cosas o personajes que se me han ido ocurriendo. Además, en este disco también le hablo mucho al amor. Aunque ya te digo, tiene la inspiración de la India, un lugar del que me traje la luz interior o al menos quiero pensar eso.

¿Y contará con alguna colaboración?

Sí, la verdad es que vamos a tener un par de colaboraciones importantes que no puedo desvelar porque quiero que sea sorpresa. Aunque me apetece un montón contarlo ya porque son grandes artistas dentro del panorama español y, al mismo tiempo, grandes amigos míos que conozco desde hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, yo colaboro con colegas con los que me lo paso bien. Estoy loco por soltar ya las colaboraciones del disco, pero está al caer. Un poquito de paciencia y calma a los garrapateros porque van a descubrir un buen discazo (sic) con grandes colaboraciones y muy currado.