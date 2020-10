El cineasta sevillano Alejandro G. Salgado triunfa en el 52º Festival de Cine Documental de Cádiz

Lo ha dicho el jurado que le ha concedido este pasado fin de semana la Caracola a la Mejor Película de la 52ª edición de Alcances, el festival de cine documental de Cádiz: “Ha sido capaz de poner todos los recursos del lenguaje audiovisual, con una fotografía oscura y un excelente diseño sonoro en los que el paisaje se diluye hasta casi llegar a la abstracción, al servicio del drama que viven las personas que sueñan con migrar a Europa con la esperanza de una vida mejor”. Es verdad. Quienes ayer pudimos ver la película en el enlace web creado por la organización del festival gaditano nos dimos cuenta de que tal vez nos habíamos olvidado de hacer cine poniendo toda la carne en el asador de la propia imagen, de la fotografía –donde Sergio Caro, antiguo fotógrafo de esta casa, se esmera en el cuidado de cada imagen. En Barzaj hay planos que parecen eternos, pero solo lo parecen. Toda la película es una lucha poética entre el ser y el parecer, entre la espera y la desesperanza, entre la oscuridad total y las penumbras cambiantes, entre el mar en calma y el oleaje encabritado al que hay que esperar para robarle un chapuzón antes o después de seguir soñando con Málaga, con Europa, con el paraíso. Barzaj, de hecho, significa en árabe un mundo intermedio, un estado de espera permanente entre la vida y la muerte física; es un decir, un no lugar. Quien entra el Barzaj espera a ser juzgado, pero no sabe cuándo ni dónde irá. Es lo que les ocurre a los chicos protagonistas del documental: se dan esperanzas mutuamente de cuando crucen el mar, si lo cruzan alguna vez, de cuando sean personas “normales”, se dicen a sí mismos, con un trabajo, una casa, un auto, un niño que les diga papá. Pero nunca saben dónde ni cuándo encontrarán ese lugar, que está más en su imaginación que en ninguna otra orilla. Tal vez por eso no termina de amanecer nunca en la película, ni de anochecer completamente. Los protagonistas, también indeterminados, viven en un mundo fantasmagórico en el que la esperanza se comparte en una tetera que nunca se acaba, en un mundo de siluetas que se parece tanto, proféticamente, a este que nos ha tocado vivir con la pandemia, en el que la posibilidad de la vacuna se diluye en un futuro incierto al que seguimos agarrados y quizá por eso la película tiene un fondo que nos parece tan familiar. “Traeré a mi hijo aquí y le diré dónde dormía su padre”, le dice uno de los chicos al otro, sin ser consciente de que eso no será posible porque el Barzaj separa radicalmente a los mundos y este documental realista tiene el mérito de haber grabado el purgatorio.