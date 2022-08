El coleccionista de tiempo

Por todo esto, por esa ¿pasión?, ¿obsesión?, ¿deseo de poseer el tiempo?, se crearon estos medidores, que si no fuera por la estética y por todo lo que nos dicen de los lugares donde se construyeron, de las manos expertas de relojeros, de los viajes que han hecho, las casas que han conocido y las que conocerán a partir de ahora, pues la colección entera está en venta, merecerá la pena pasarse a verlos, oírlos y sentirlos, dejarse atrapar en sus laberintos, meternos dentro del reloj, ser relojes mientras nuestros pasos se produzcan. Y sí, José Luque García: el Universo cabe dentro de cualquier reloj. De cualquiera de los que lean esto o no, sepan que es así o no, lo vivan o no, etc., etc., etc. en la espiral de Cronos.

Junto a sus colecciones, se expone algunas piezas de la no menos exótica colección de Fermín Macías Falcón, empresario del mueble y hoy anticuario urbano, quien exhibe además de los inefables relojes, otra serie de materiales de ebanistería, piezas de cristal, bronces, ...Otros mundos que también están delante del reloj. Los que estamos dentro, somos nosotros.