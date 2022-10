El Cuervo homenajea al Cojo Coripeño en la previa del Día del Flamenco

El viernes 11, la primera jornada del festival, será cuando se homenajee al maestro de la granaína en el teatro El Molino, ubicado dentro de la Casa de Postas. Esa misma noche no solo actuará Segundo Falcón, con la guitarra de Paco Jarana, sino el propio hijo del homenajeado, José Olmo, con la sonanta de Luis Carrasco y las palmas y los jaleos de Antonio y José Carrasco. El sábado 12 será el turno del guitarrista lebrijano Rycardo Moreno, que contará con la colaboración de Fernanda Peña y el acompañamiento al toque de Álvaro Gil, la percusión de Paco Vega y el piano de Óscar A. Rifbjerg. El festival lo cerrará el domingo día 13 el espectáculo ¿Qué pasaría si pasara?, del gaditano David Palomar, que viene de triunfar precisamente en La Mistela de Los Palacios con un espectáculo total en el que intervienen el bailaor El Junco, el guitarrista Riki Rivera y el percusionista Roberto Jaén. Entre los cuatro –todos haciendo de todo, porque a los cuatro les sobra el arte- llevan a cabo un espectáculo de casi dos horas en el que desmitifican el flamenco para volverle a dar una nueva significación artística desde la valoración que el tiempo ha sido capaz de decantar.

Largo cantaor

El cantaor Manuel Olmo Luque, al que el Ayuntamiento ya concedió el título de Ciudadano Distinguido en 2012, nació en Lebrija, aunque pronto se instaló en El Cuervo. En pocas peñas de Andalucía puede decir el Cojo Coripeño que no haya actuado. Aunque es un cantaor muy largo, que domina todos los palos, solamente tiene en el mercado un disco, A corazón, grabado hace casi 30 años y donde se recogen desde cantes de levante como la cartagenera o las mineras hasta alegrías de Córdoba pasando por fandangos, serranas, malagueñas o bamberas, entre otros. Manuel se inició como cantaor de la mano de Benito Palanca y, después de ganar numerosos premios, Juanito Valderrama dijo de él que “desde la época de su gran amigo Manuel Vallejo, no había escuchado una granaína como la interpretada por el Cojo Coripeño”. Valderrama añadió que “le hubiera gustado haberlo conocido antes para incorporarlo a su compañía, como hizo con Camarón”. Aquellas declaraciones calaron hondo en Manuel, no solo porque fuera un admirador incondicional de Vallejo, sino porque él mismo ha reflexionado muchas veces en torno a las circunstancias que hacen que un cantaor sea considerado profesional o aficionado y que no siempre tienen que ver exactamente con la calidad artística. Al Cojo Coripeño lo han acompañado infinidad de excelentes guitarristas, desde El Niño Carrión hasta Quique Peredes, pasando por Pedro Bacán, Miguel Chamizo, Manuel Lozano el Carbonero, El Niño de Pura, El Niño Elías o Pascual de Lorca, entre otros.