El mejor instrumentista de viento metal de la historia, protagonista del segundo concierto del ciclo solistas y maestros de la ROSS

La experiencia, trayectoria y excelencia musical del protagonista del segundo concierto del ciclo “Solistas y Maestros” de la ROSS está fuera de toda duda, y así lo refrendan los muchos galardones que ha recibido a lo largo de su dilatada carrera. Aclamado trombonista, director y compositor, Christian Lindbergh fue elegido en 2015 el mejor instrumentista de viento metal de la historia por la emisora de radio clásica más grande del mundo, CLASSIC FM, recibiendo además el “International Classical Music Award” un año después, en una gala que tuvo lugar en España.

El próximo jueves 24 de febrero, Lindberg protagoniza el segundo concierto del Ciclo “Solistas y Maestros” a las 20h de la tarde en el Teatro de la Maestranza, un concierto en el que podrá mostrar ambas facetas, la de solista y la de director durante el repertorio, siendo ésta la principal característica de este ciclo de Abono.

La histórica fanfarria de la filarmónica de Viena de Richard Strauss, abre imponente una sesión de estrenos para la ROSS, a la que hay que sumar “A tribute to Dorsey, Miller and Teagarden para trombón y quinteto de metales” de Andrea Tarrodi; “A night at the Opera para trombón y quinteto de metales” de Anders Högstedt; “Canzona septimi toni a 8” de Giovanni Gabrieli y “London miniatures” de Gordon Langford, obras todas ellas de estreno para la Sinfónica. Completa el programa “Fanfares liturgiques” de Henri Tomasi y “Fanfare from La Péri” de Paul Dukas.

Una hora antes del comienzo, el Director-gerente de la ROSS, Pedro Vázquez impartirá una “charla pre-concierto” en la sala de prensa del Maestranza, en la que explicará, de una forma sencilla y didáctica, algunas claves que ayudan al público a comprender mejor las obras que son interpretadas con posterioridad. La asistencia a esta charla es gratuita con la entrada correspondiente que están disponibles en el siguiente enlace.