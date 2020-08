El poeta brasileño que más amó a Sevilla

João Cabral de Melo Neto, un diplomático brasileño que se metió a escritor sin querer vincularse a ninguna generación en concreto, ni siquiera a la del 45 –que funcionó allí como nuestro 27 aquí-, es todavía un poeta muy desconocido en nuestro país, pero según el profesor y escritor Antonio Jesús Jiménez Benítez, polifacético vecino de El Viso del Alcor al que la Universidad de Sevilla le acaba de publicar un estudio sobre su vida y su obra, es quizá el poeta que más poemas dedicó a Sevilla: un total de 106.

El dato no es baladí si se tiene en cuenta que Melo Neto no solo funcionó en la Literatura de su país como un Cernuda en la nuestra, o que fue galardonado con el Premio Camões en 1990, el Reina Sofía de Poesía Iberoameriana en 1994 o que, en 1999, al morir, llevaba años sonando como posible Nobel, sino que, después de publicar una veintena de libros, coronó su carrera con uno dedicado a la ciudad hispalense, Sevilha andando (1990), en el que no solo materializaba en versos ese antiguo deseo de identificar a Sevilla con una mujer y viceversa, sino que lanzaba un potentísimo alegato no suficientemente valorado desde aquí: el de sevillanizar el mundo. La fonética portuguesa intensifica ese significado, pues sevilhizar se parece mucho más a civilizar. De modo que el poema en cuestión, “Sevilhizar o mundo” (Sevilizar el mundo) termina funcionando como un himno internacional de defensa de la vida en una ciudad que debería copiar toda la humanidad. Traducido por el propio Jiménez Benítez dice así:

Como es imposible, por ahora,

civilizar toda la tierra,

lo que no veremos, ni verán,

de cierto, nuestros tataranietos,

infundir en la tierra esta alerta,

hacerla una enorme Sevilla,

que es a contrapelo, donde una viva

guerrilla del ser, puede la guerra.

Lo dejó dicho Melo Neto: “Há que sevilhizar a vida. Há que sevilhizar o mundo”. Y a esa tarea se dedicó más allá de sus funciones de embajador desde que conoció la ciudad del Guadalquivir a mediados de los años 50, cuando arribó a Sevilla después de quedar absuelto de pertenecer a una “célula comunista” y haber sido relegado de sus funciones diplomáticas por el gobierno de Getulio Vargas, una época en que incluso la prensa de Río de Janeiro lo atacó sin contemplaciones. Fue luego, a partir de 1956, cuando João Cabral de Melo Neto pudo compatibilizar su tarea de diplomático con una exhaustiva investigación sobre la historia de su propio país en el Archivo de Indias que el Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores habría de reconocer como “la mayor realizada por un brasileño en un archivo de España”.