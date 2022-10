En el artículo anterior, omití por cuestiones de espacio algunos datos que considero relevantes y por eso regreso a esta exposición –regresamos todos los que quieran volver a verla- porque organizar cualquier muestra supone tener en cuenta muchos detalles y desde luego en una Colectiva no es nada fácil:

Ni reunir a una serie de autores con un mismo tema, que estos tengan acabada sus obras para el día de la inauguración, colgar los cuadros para las obras bidimensionales, preparar la sala (con aspectos “nimios” como la limpieza, la seguridad y la iluminación), que estén listos los pedestales para las tridimensionales, las cartelas, carteles y catálogos digital o en sala, etc. Unas labores, estas, a la que generalmente no solemos prestar atención –como tampoco a los transportes- a no ser que sea por defecto.