Vista general de la sala con obras de Enrique Ramos Guerra expuestas en el Ateneo. FOTO: T.L.



Por otra parte en el subtitular, me he limitado -o lo he limitado- sólo a la escultura, cuando en realidad tampco tengo claro si Enrique Ramos Guerra es un escultor que pinta o un pintor que esculpe, o un diseñador que graba, etc. aunque lo que ha prevalecido en su carrera haya sido su vocación por las tres dimensiones, y aunque también aquí habría que ver si no ha querido traspasar a la cuarta o la quinta del espacio y del tiempo, por esas afinidades que tiene con la arquitectura y con la música.