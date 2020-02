Entre la locura y el veto parental

Una ambiciosa y un tanto fallida denuncia de los problemas de la educación en nuestro país por la que planea el veto parental. Es lo que nos propone Caramala con esta propuesta, una suerte de distopía tan loca como ácida.

El detonante de la historia gira en torno a dos tramas claramente diferenciadas: la rebelión de una alumna a la que una profesora no permite expresarse como quiere y una plaga de piojos que asola al colegio, una singular escuela en la que las madres parecen tener el control. Las profesoras no son más que meras comparsas de la dramaturgia, que alterna las dos tramas como si de un montaje cinematográfico paralelo se tratara. Así, las tres actrices pasan continuamente de un personaje a otro, dando vida a las niñas, las madres y las profesoras, además de asumir indistintamente el personaje del narrador, que sitúa al espectador en el contexto.

Cabe destacar que para cambiar de registro las actrices solo necesitan de algunos cambios de atrezo y vestuario que llevan a cabo sin salir del escenario. Con ello Chiqui Carabante imprime a su puesta en escena un ritmo vivo que no decae en ningún momento. Claro que eso no sería posible sin el dominio, la vis cómica y la versatilidad de Carmen Baquero, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz, cuya actuación roza la excelencia, sobre todo cuando interpretan a esas madres que se creen con poder para dirigir la educación de sus hijas en las escuelas, a golpe de grupo de watsapp. Pero por desgracia la trama de las niñas resulta tan inverosímil como fallida. Con ella la dramaturgia deriva hacia una especie de reflexión sobre la libertad educativa que confunde la educación con la represión y no deja claro lo que pretende denunciar.