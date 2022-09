Esperanza Fernández se lanza a la conquista de Miami

La cantaora sevillana Esperanza Fernández y el Ballet Nacional de España llevarán al New World Center de Miami la versión más flamenca de ‘El amor brujo’, de Manuel de Falla, en un reto profesional que la tendrá en la ciudad norteamericana desde el próximo 5 de diciembre para preparar todos los detalles del estreno.

La compañía discográfica Air Music ha informado de que la cantaora se presentará ante el público estadounidense en una doble cita, los días 9 y 10 de diciembre, con la previsión de comenzar los últimos ensayos con toda la compañía ya en el lugar del estreno el día 6.

Para sacar adelante el espectáculo, se contará con la unión de las compañías New World Symphony y el Ballet Nacional de España, en una cita que cuenta con la dirección de Carlos Miguel Prieto.

Se trata de una nueva representación de esta obra en la voz de una cantaora que pasa por ser una de las voces principales del cante flamenco, con actuaciones en Nueva York, París, Bergen, Lisboa, Brasilia, Marrakech, Colonia, Bruselas, Roma, Toulouse, Connecticut, Atenas o Jerusalén.

Artistas de referencia

Nombres como los de Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmon Colomer, Rosa Torres Pardo, Enrique Morente, Noa, Kiko Veneno, entre otros; y formaciones como el Trío Accanto, Perpectives Ensemble (NYC), Lim (Madrid), ONE, OBC, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Joven de Andalucía o The Wesleyan Ensemble of the Américas, galonan la carrera de Esperanza Fernández.

Actualmente, se encuentra en la recta final de la gira “Se prohíbe el cante”, espectáculo realizado con la base de su último disco, en el que participan figuras como Tomatito, Miguel Poveda, Marina Heredia o Arcángel.

El disco se basa en una película documental en la que Esperanza realiza un viaje por Andalucía con la intención de recuperar la memoria de las peñas flamencas.

Un recorrido de cine

En este viaje, visita algunas de las peñas más representativas de Andalucía acompañada de figuras de primer nivel, como José de la Tomasa, Arcángel, Miguel Poveda, Fosforito, Tomatito, Marina Heredia, Rocío Márquez, Jesús Méndez o José Valencia.

La película contó con la dirección de Félix Vázquez y Paco Ortiz y el guión de Laura Hojman, y supuso toda una revelación de aspectos del mundo del flamenco y de su historia que se pudieron acercar al gran público gracias a esta obra.