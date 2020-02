François Chaignaud y su universo esteticista

Se abre el telón y vemos un escenario cercado con unas grandes cajas coronadas de flores. Pero en realidad son una especie de habitáculos de los que no tardaran en salir los intérpretes, ataviados con una suerte de túnicas de crochet de lana gruesa que perfila una imagen medieval. Es el comienzo de esta última propuesta de François Chaignaud, con que el artista frances describe un curioso universo esteticista donde no existen barreras de género.

Fiel a su espíritu iconoclasta, el artista recurre a un espacio sonoro que en algunos momentos se impregna de ritmos folclóricos y en otros de polifanía renacentista. De la misma manera, la coreografía describe un danza coral que pasa de un zapateado que remite al flamenco (no en vano el coreógrafo colaboró en el pasado Festival de Itálica con la bailaora Roció Molina) a una suerte de danza contemporánea sensual y libre impregnada de un ambiente cabaretero.

Con todo ello François Chaignaud construye una puesta en escena rica en imágenes hermosas y sugerentes, tanto estáticas como dinámicas, siempre dentro de los márgenes de una estricta coralidad en la que, por desgracia, el virtuosismo individual no acaba de brillar, a pesar de que cada uno de los bailarines y bailarinas demuestran una alto grado de entrega y calidad técnica y expresiva. Y es que durante toda la primera parte, a fuerza de querer reproducir un entorno ritual, la coreografía acaba describiendo una atmósfera un tanto monótona y fría que abusa de la penumbra. Por fortuna, en la segunda parte los intérpretes cambian la ropa rústica por unos bodys transparentes, floreados y brillantes, y se adentran de lleno en un ambiente mucho más lúdico, irreverente y desvergonzado, con tintes surrealistas, que alcanza un elevado potencial emotivo en la escena final, cuando los intérpretes nos brindan una sorprendente, deliciosa y excelente versión del blues de Roblerta Flack, 'Killing Me Softly with His Song'.

Obra: Soufflete

Lugar: Teatro Central 8 de febrero

Compañía: The Norwegian National Company of Contemporary Dance

Concepto y coreografía: François Chaignaud

Intérpretes: Ole Martin Meland, Mathias Stoltenberg, Caroline Eckly, Dawid Lorenc, Noam Eidelman, Daniel Mariablanca, Guro Rimnesaltten, Adrian Bartczak, Irene Vesterhus Theisen, Sebastian Biong, Timothy Bartlett, Aslak Aune Nygärd, Tilly Sordat, Anne Lise Ronne.

Calificación: ****