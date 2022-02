Ganadores de la cuarta edición de los Premios Ópera XXI

El jurado de los premios Ópera XXI, formado por expertos, periodistas y críticos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, ha fallado esta mañana, en una reunión mantenida en el Teatro Real de Madrid, la actividad lírica nacional durante la temporada 2020/2021, un ciclo que se desarrolló en un periodo de gran incertidumbre debido a la situación sanitaria mundial y que exigió para todos los teatros y artistas un esfuerzo suplementario en la presentación y mantenimiento de la programación de sus temporadas, dentro de la normativa de seguridad y con completas garantías para el público asistente.

“Las temporadas que representan estos premios ponen de manifiesto la capacidad de reacción y adaptación de los teatros españoles ante las situaciones más difíciles e inesperadas. España fue durante ese ciclo un faro cultural encendido, el único, en el que todo el mundo se miró. Demostró todo el potencial de nuestra industria cultural y de los profesionales de la lírica española”, manifestó el presidente de Ópera XXI, Oriol Aguilà al término de las deliberaciones.

Tras la temporada del parón escénico con la irrupción de la Covid en el mundo, la 2020/2021 (el ciclo que se premia en esta edición de los Ópera XXI) demostró que la cultura es necesaria, valiente y una gran industria, capaz de adaptarse a las situaciones más complejas y seguir cumpliendo su vocación de servicio público. “Nunca renunciaremos a nuestra labor de actividad esencial y de servicio a la sociedad. Estos premios son una prueba de ello y todos los galardonados un ejemplo y una muestra de todo el talento y la fuerza de nuestros escenarios, que tras el parón de la pandemia se adaptaron al más difícil todavía”, reseñó el presidente de Ópera XXI, y añadió: “Los galardones son nuestra expresión de compartir y generar comunidad de la ópera en España”.

La ceremonia de estos cuartos Premios Ópera XXI se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2022 en el Teatro Cervantes de Málaga, en una gala comandada por el director de escena Joan Anton Rechi.



Palmarés, IV PREMIOS ÓPERA XXI



ASMIK GRIGORIAN

El Premio a la Mejor Cantante Femenina es para la soprano lituana Asmik Grigorian (Vilna, 1981), por su interpretación del papel protagonista de la ópera “Rusalka” (Dvoøak), programada por el Teatro Real en noviembre de 2020

Asmik Grigorian estudió en la Academia Lituana de Música y Teatro de su ciudad natal. Formó parte, como parte fundadora, de la Ópera de su ciudad. Debutó en 2005 como Violetta (“La traviata”) y desde entonces ha incorporado a su carrera títulos como “Madama Butterfly”, “Fedora”, “Wozzeck”, “Il trittico”, “Evgueni Oneguin” y “Otello”. Ha cantado en la Ópera Real Sueca de Estocolmo, Ámsterdam Concertgebouw, Teatro dell’Opera de Roma, Teatro Bolshoi de Moscú y Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Ha participado en producciones dirigidas por los maestros como Valery Gergiev, Vasily Petrenko, Gianandrea Noseda, Marc Soustrot, Martijn Brabbins, Yves Abel, Rolf Beck, Mikhail Tatarnikov, Gintaras Rinkevièius, Modestas Pitrėnas, Constantin Orbelian, Rafael Payare y Michael Tilson Thomas; y ha trabajado con directores de escena como Peter Konwitschny, Ivo Van Hove, Barrie Kosky, Ingo Kerkhof, Jonathan Miller, Andrejs Žagars, Robert Wilson, Dalia Ibelhauptaitė o Kristina Wuss, así como también con la compañía La Fura dels Baus.

LUDOVIC TÉZIER

El Premio al Mejor Cantante Masculino es para el barítono Ludovic Tézier (Marsella, 1968), por su interpretación del papel del Conde de Luna en la ópera “Il trovatore”, Verdi, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en octubre de 2020, y por su interpretación del rol de Giorgio Germont de “La traviata”, Verdi, en la temporada lírica de Las Palmas de Gran Canaria (Amigos Canarios de la Ópera) en octubre de 2020.

El barítono francés Ludovic Tézier estudió en el Centre National d'Artistes Lyriques (CNIPAL) y en la École d'Art Lyrique de Paris Opéra. En 1998 ganó el concurso Operalia. Comenzó su carrera en la Ópera de Lyon, especializándose en papeles de Mozart y bel canto, y desde entonces ha cantado en varios de los más renombrados teatros del mundo, entre los que se incluyen el Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala de Milán, la Royal Opera House, la Ópera Estatal de Baviera, la Ópera Estatal de Viena, el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, ​​La Ópera de París, el Théâtre du Capitole de Toulouse y los festivales de Aix-en-Provence y Salzburgo. Su repertorio actual incluye el Conde Almaviva (“Las bodas de Fígaro”), Don Giovanni, Sir Riccardo Forth (“I puritani”), Alphonse XI (“La Favourite”), Don Carlo (“Ernani”), “Macbeth”, “Rigoletto”, Conde de Luna (“Il Trovatore”), Giorgio Germont (“La traviata”), Renato (“Un ballo in maschera”), Don Carlo di Vargas (“La fuerza del destino”), Ford (“Falstaff”), Wolfram von Eschenbach (“Tannhäuser”), Scarpia (“Tosca”), entre otros. Ha sido nombrado “Chevalier de l'ordre des arts et des lettres” en su país natal.

MARINA MONZÓ

El Premio Joven Cantante es para la soprano Marina Monzó (Valencia, 1994), por sus excelentes prestaciones en los títulos “Così fan tutte”, Palau de les Arts de Valencia, septiembre 2020, con el rol de Despina; “Don Giovanni”, Teatro Real, diciembre 2020/enero 2021, con el rol de Zerlina, y “Un ballo in maschera”, Teatro de la Maestranza de Sevilla, febrero de 2021, interpretando el rol de Oscar.

Marina Monzó estudió flauta travesera y canto en el conservatorio de su ciudad. Su repertorio incluye títulos de Bellini, Rossini, Donizetti, Mozart y Verdi. En 2016 hizo su debut operístico en ABAO Bilbao Ópera, donde interpretó el rol titular en “La Sonnambula”. Ese mismo año formó parte de la Accademia Rossiniana de Pesaro guiada por el maestro Alberto Zedda, donde debutó en “Il viaggio a Reims” con el rol de La contessa di Folleville. Desde entonces se ha presentado en teatros como el Teatro San Carlo de Nápoles (Gilda en “Rigoletto”), la Royal Opera House of Muscat (Giulia en “La Scala di seta”), NCPA de Pekín (Susanna en “Le nozze di Figaro” y Zerlina en “Don Giovanni”), Welsh National Opera (Gilda en “Rigoletto”), Teatro de la Zarzuela de Madrid (Marola en “La tabernera del puerto”), Teatro del Maggio Musicale de Florencia (Norina en “Don Pasquale” y Adina en “L’elisir d’amore”), Palau de les Arts de Valencia (Despina en “Così fan tutte”), Teatro Real (Inés en “La favorita”), entre otros.

IVOR BOLTON

El Premio la Mejor Dirección Musical es para Ivor Bolton (Blackrod, Gran Mánchester, Inglaterra, 1958), por su labor al frente de las funciones de Rusalka (Dvoøak) en noviembre de 2020, y de Peter Grimes, Britten, en abril 2021, ambas en el Teatro Real de Madrid.

Ivor Bolton es el actual director musical del Teatro Real de Madrid. Su debut se produjo en 1994. Desde entonces ha mantenido una estrecha relación con la Bayerische Staatsoper de Múnich, donde ha dirigido, entre otras producciones, la trilogía de Monteverdi y numerosos títulos de Händel. En 1995 debutó en la Royal Opera House de Londres y en 2000 en el Festival de Salzburgo, donde su presencia es habitual desde entonces. En 2004 fue elegido director de la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo. Es invitado a dirigir con regularidad en teatros como La Monnaie de Bruselas, la Ópera de San Francisco, la Ópera Nacional de París, la Semperoper de Dresde, la Staatsoper de Hamburgo o el Liceu de Barcelona. Su discografía incluye obras de Berlioz, Bruckner, Gluck, Haydn, Händel y Mozart.

LAURENT PELLY

El Premio a la Mejor Dirección de Escena es para Laurent Pelly (París, 1962), por su propuesta para la ópera “La cenerentola”, Rossini, en el Palau de les Arts de Valencia en diciembre de 2020 y por “Viva la mamma!”, Donizetti, en el Teatro Real, en junio de 2021.

Reconocido director de ópera y teatro en todo el mundo, Pelly fue director del Centro Dramático Nacional de los Alpes entre 1997 y 2007 y codirector del Théâtre National de Toulouse entre 2008 y 2018. Ha sido premiado en numerosas ocasiones por sus producciones de títulos de Offenbach como “La vie parisienne”, “La belle Hélène”, “La grande duchesse de Gérolstein” o “Les contes d’Hoffmann”. Recientemente, ha firmado las producciones como “Il barbiere di Siviglia” para el Théâtre des Champs Elysées de París, “Candide” para The Santa Fe Opera, “Cendrillon” para la Metropolitan Ópera de Nueva York.

“LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE” (GEORGE BENJAMIN), EN EL GRAN TEATRE DEL LICEU

El premio a la Mejor Nueva Producción es para “Lessons in Love and Violence”, George Benjamin, estrenada en España en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en febrero de 2021, en coproducción con el Teatro Real de Madrid y otros cinco teatros internacionales, la Royal Opera House de Londres, la Dutch National Opera de Ámsterdam, la Staatsoper de Hamburgo, la Ópera de Lyon y la Lyric Ópera de Chicago, con dirección de escena de Katie Mitchell.

La obra está inspirada en un episodio real de la Inglaterra del siglo XIV: Eduardo II Plantagenet (1308-1327), recién coronado rey, se obsesionó con Piers Gaveston y su favoritismo en atribuirle importantes parcelas de poder ayudó a desestabilizar la solidez del reino, poniéndose en contra la aristocracia militar. George Benjamin y Martin Crimp (libretista de la ópera), obvian las referencias históricas y ponen el foco en las profundidades psicológicas de los personajes. La puesta en escena de Katie Mitchell expone el abandono de responsabilidades de un gobernante entregado su propio disfrute, en una advertencia moral sobre el reverso oscuro de la ambición de poder, y cómo esta obsesión lleva a los hombres a la locura, la deslealtad y la soledad. Mitchell ofrece una puesta en escena contemporánea acompañada de recursos impactantes. También utiliza los movimientos a cámara lenta, una gestualidad que enfatiza poderosamente el drama.

COLON FÁBRICA, TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES

El Premio a la Mejor Iniciativa de Fomento y Difusión de la Lírica es para la iniciativa Colón Fábrica, del Teatro Colón de Buenos Aires, que ha creado una exhibición permanente de escenografías históricas, vestuario y utilería del coliseo, todo construido en los talleres del propio teatro, en un espacio expositivo de 7.500 metros cuadrados.

En un área de la nave destinada a los más pequeños, pueden verse cascos, coronas, espadas, un trono en el que sentarse y otros detalles de utilería puestos a su disposición para que se disfracen y durante un rato se conviertan en los protagonistas de su propia representación y conozcan mejor el mundo y la magia que hay detrás de la ópera.

La conservación del material escenográfico consolida el patrimonio de la institución y facilita la reposición de títulos de ópera y ballet, además de crear un punto de interés y de difusión del arte de la ópera para lugareños y turistas.

GIANNI SCHICCHI (PUCCINI), PRESENTADA POR EL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ EN COPRODUCCIÓN CON LA ÓPERA DE COLOMBIA.

El premio Mejor Nueva Producción Latinoamericana, galardón que se entrega en colaboración con OLA (Ópera Latinoamérica), es para la ópera “Gianni Schicchi” (Puccini), del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en coproducción con la Ópera de Colombia, montaje grabado en el Teatro Mayor el 3 de octubre de 2020 y retransmitida en abierto entre el 5 y 12 de noviembre de 2020 bajo la dirección de escena de Ramiro Gutiérrez Castro.

La obra se grabó siguiendo todas las medidas de seguridad, en un momento en el que los teatros colombianos permanecían cerrados a causa de la pandemia. Para el montaje se diseñó una distribución escénica que estableció una distancia mínima de dos metros entre los solistas, que estaban ubicados en tarimas individuales. La ópera contó con la dirección de escena de Ramiro Gutiérrez Castro, la dirección musical de Alejandro Roca y la participación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, además de un elenco de solistas colombianos, encabezado por Valeriano Lanchas.

Jurado

Integraron el jurado de estos premios los críticos y periodistas especializados, representantes de los principales medios nacionales e internacionales, Gonzalo Alonso, Maricel Chavarría, César Coca, Alejandro Martínez, Richard Martet, Pablo Meléndez-Haddad, Mariela Rubio, Fernando Sans Rivière, Eva Sandoval, Victoria Stapells, Javier Pérez Senz, Ana Vega Toscano y el gestor Andrés Rodríguez, en representación y vicepresidente de Ópera Latinoamérica (OLA). También estuvieron presentes en las deliberaciones el presidente de Ópera XXI y director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà; la coordinadora de los galardones Nieves Pascual, y el secretario de la asociación y director general del Palau de les Arts de Valencia, Jorge Culla.

PREMIOS HONORÍFICOS

Lluís Pasqual, la Ópera de Oviedo y la Fundación BBVA, premios honoríficos

Los teatros que forman parte de Ópera XXI, reunidos en Asamblea el pasado octubre, dieron a conocer los Premios Honoríficos de esta cuarta edición de los galardones, que reconocen a la trayectoria profesional, a la institución cultural y la entidad de mecenazgo que se hayan destacado por su especial labor de fomento de la actividad lírica española.

El Premio Honorífico Trayectoria Artística ha sido concedido al director Lluís Pasqual (Reus, 1951) por su prolífica carrera y su incalculable contribución a las artes escénicas y en particular al mundo de la lírica. Lluís Pasqual es, a sus 70 años, uno de nuestros directores más reconocidos internacionalmente y una de las figuras más importantes del teatro español y europeo del último medio siglo. Además de en nuestro país, ha dirigido ópera en teatros como La Scala de Milán, Òpera Garnier de París, el Festival de Pésaro o en el Festival de Salzsburgo. El pasado junio, donó su vasto archivo personal al Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Su contribución es imprescindible para explicar la evolución del género lírico en sus últimos lustros.

El Premio Honorífico a la Institución ha sido otorgado a la Fundación Ópera de Oviedo, que va camino de la celebración de sus 75 años de temporada ininterrumpida, efeméride que se abrirá en septiembre de 2022 con el estreno mundial de la ópera “La dama del alba” de Luis Vázquez del Fresno, basada en el texto de Casona. El ciclo ovetense es la continuación de una larga tradición operística en la capital del Principado que se remonta al siglo XVII. La Ópera de Oviedo fue una de las temporadas que logró mantener todas las funciones previstas en la temporada 2020-2021, marcada por la pandemia y las cancelaciones en todo el mundo.

En el apartado de Mejor Iniciativa de Mecenazgo, Ópera XXI ha distinguido a la Fundación BBVA, presente en la actualidad en los programas de patrocinio de varios teatros de nuestro país. La Fundación también pone de manifiesto su compromiso con el género operístico a través de proyectos específicos de divulgación y apoyo a la creación, como las Becas Leonardo o el programa Fronteras del Conocimiento.

El principal objetivo de los Premios Ópera XXI es seguir consolidando la visibilidad y la imprescindible aportación de la ópera a la sociedad española, a su papel como bien esencial y reivindicar el papel de la cultura en nuestras vidas.

Estos galardones cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España (INAEM).