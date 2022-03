Actualizado: 11 mar 2022 / 11:46 h.

Holocausto, Soha, Masacre, Exterminio, Aniquilación, Eugenesia, Guerras, Dictaduras, ... –ya me dirán ustedes- son términos que surgen entre otros muchos de esta índole hoy día, como si de nuevo la humanidad, es decir nosotros, hubiésemos olvidado las nefastas consecuencias que la aplicación de cualquier aspecto no relacionado con los Derechos Humanos ni con la Paz, ni la Concordia, ni los valores positivos, traen consigo.

“Hitler 2” de Mª José Gallardo.

Este es precisamente el objetivo al que se dirige una exposición pequeña pero de alto voltaje emocional, un chute como pudiéramos también definirlo coloquialmente, dirigido directamente a la conciencia individual y social de cada uno de nosotros, como individuo y como sociedad. Una crítica que explícitamente o de manera irónica, se ocupa de plasmar la brutalidad por medio de la denuncia hacia la crueldad del nazismo, sus nefastas consecuencias abiertas todavía –al igual que todas las crueldades que se ejercen por la fuerza y no sólo por las armas- y con él, recordar a los millones de víctimas procedentes en su gran mayoría de Europa, pero que bien podría aplicarse a los hutus, a los royinghas, a tantas y tantas etnias, personas, culturas o civilizaciones enteras en cualquier parte del mundo, y sin ir más lejos ahora mismo en la parte más cercana a nosotros como es Ucrania, o en cualquiera de los tantísimos países y tribus en conflicto al día de hoy. Víctimas involuntarias de choques de intereses espúreos y ajenos.

“El Humo y la Huella” de Montse Caraballo.

Fotografías, pinturas, obra gráfica, dibujo, escultura en cerámica, collage y vídeo, conforman las catorce obras de la muestra, que ha supuesto para algunos años de investigación o visitar incluso los Campos de Concentración, conocer in situ y en primera persona los hornos crematorios, los barracones, las Cámaras de Gas, las estaciones de tren, los Museos de la Infamia, los Memoriales, los restos óseos y vestigios que dejaron los asesinados.

Escultura cerámica de Victoria Maldonado.

Se calcula en unos 6.000.000 los muertos y aproximadamente 2.000.000 las fotografías originales, no las que se han podido hacer desde entonces o podemos sacar cualquiera de nosotros si vamos a esos lugares de la Ignominia: a Auschwitz, Birkenau, Cracovia, etc., o a Pico Reja, Monumento, el Valle de los Caídos, porque también esos son espacios de la Memoria y de la Antimemoria. Espacios para la reflexión. Lugares de Pergrinación laica –o no-, lugares sagrados, espacios para empatizar con el dolor, con cualquier tipo de sufrimiento, porque ignorar es no cerrar las heridas precisamente.

“In memoriam de Otto Freundlich” de Pedro Mora Frutos.

Por supuesto que hay más, muchísimos más lugares y tumbas, a los que deberíamos ir en peregrinación, recordar a los muertos como una lucha contra el Olvido y para que Nunca Más se repita la Historia, esa obra de la Tragedia que parece perseguir a la Humanidad cíclicamente y no, no es esto, esto no es esto porque en estas guerras económicas, mediáticas o bélicas, todos somos las víctimas de algunos verdugos.

“Holocausto”, de José Quintanilla.

Los artistas participantes, no han hecho otra cosa que desde el Arte, intentar impedirlo, gritar Basta Ya y exponer no otra cosa que la crueldad y todos sus matices discriminatorios (también de raza, religión, opción sexual, etc.) y no sólo del pasado, como una advertencia hacia el futuro y hacia el presente: Fidel Meneses, Gloria Rodríguez, Javier Valverde, José Luis Valverde, José Quintanilla, Mª José Gallardo, Montse Caraballo, Noël G. González Vanderkrul, Paula Rubio Infante, Pedro Mora Frutos, Pepo Pérez, Victoria Maldonado, Alberto Rojas Maza y César Sastre, son los participantes en esta experiencia sobrecogedora que deberíamos conocer presencial o digitalmente a través de las páginas webs: www.cesarsastre.com y www.COBERTURAPHOTO .com