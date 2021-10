Hugo Marlo: «He querido transmitir lo que sentí al conocer a mi novia»

Es tímido, delgado, ni alto ni bajo. Es un chico normal, de los que te cruzarías por la calle cualquier día y se escondería entre a muchedumbre sin llamar la atención. Pero cuando canta, destaca. Vaya si destaca.

Se llama Hugo Marlo, y acaba de editar ‘Nadie como tú’, con videoclip editado por la empresa sevillana Crisel Comunicación.

En estos días se encuentra en Sevilla, hablando de su música, y se ha encontrado con elcorreoweb en Torre Sevilla, para hablar de su historia, cantar con su compañero Marc a la guitarra, o simplemente disfrutar citando cómo ha disfrutado dedicando una canción a su novia, rememorando cómo la conoció.

“Lo que quise transmitir es básicamente lo que sentí el día que la conocí, cuando, en una fiesta, la veo, me quiero acercar a ella, y entre la gente solo la veo a ella”.

Es una canción totalmente bailable, pegadiza, y a la vez fresca, con aires de pop y tintes latinos, que se puede disfrutar en todas las plataformas digitales y en el canal VEVO del artista desde el pasado 8 de octubre.

Para este nuevo proyecto, Hugo ha querido darle vida a una canción escrita de su propio puño y letra, acompañada de un videoclip rodado íntegramente en Madrid, concretamente en el restaurante La Chanchullera, en pleno corazón de Moncloa, y La Caja del Arte de Torrejón de Ardoz, usando los edificios de hierro y cristales con diseño vanguardista, que en la actualidad son referentes arquitectónicos de la Comunidad de Madrid.

El artista ha querido darle una vuelta a su estilo y poder conseguir que las personas, aparte de poder emocionarse, puedan bailar y divertirse”. “Para mí significa un Hugo más nuevo y un poco más atrevido”, asegura Hugo.

“El flirteo hecho arte”

Hugo sonríe cuando se le pregunta si lo que ha conseguido con su canción es elevar el flirteo a la categoría de arte, y recuerda su paso por el programa Got Talent, que ganó: “La tele es un trampolín que me ayudó a que me conociese más gente, a sacar mi música. Si no hubiese salido en la tele el camino habría sido menos fácil”, recuerda, y se alegra de que le están llegando muy buenos comentarios por la canción, “y estoy contento, porque a la gente le está gustando y eso es bueno”.

Lógicamente, el listón ahora está muy alto, pero a él no le condiciona de cara a la calidad que tiene que tener su siguiente trabajo: “Todo no tiene que ser un éxito, ni todos los videodiscos espectaculares, sino que se haga de corazón y que a la gente le guste”.

Con esta premisa, asegura que cuida a sus fans todo lo posible, les atiende personalmente en sus redes sociales, y espera que según su carrera avance no se pierda esa buena costumbre.

De Terrassa al mundo

Hugo nació en Terrassa (Barcelona) el 6 de abril del 2000. En su casa siempre había instrumentos: pianos eléctricos, guitarras, timbales, flautas, entre otros. El interés especial que desde muy pequeñito mostró por la música, ya apuntaba a que de una forma u otra esta le iba a acompañar en su camino.

Cuando tenía trece años sus padres tomaron la decisión de cambiar de residencia. Fue una época compleja en la que Hugo se centró totalmente en la música, los estudios y el fútbol.

Con quince años empezó a formarse, siempre apoyado por su hermana y sus padres, sus incondicionales. Y en 2017, decidió seguir luchando por sus sueños y se presentó a Got Talent España en el que, con fuerza, disfrute y perseverancia, llegó a la final y se convirtió en ganador de esa edición.

Con 18 años Hugo decidió presentarse a La Voz de Antena 3 (2019), esta vez ya como adulto con unos intereses y objetivos muy claros. Trabajó, aprendió, y disfrutó de la experiencia en el equipo de la cantante reconocida internacionalmente Paulina Rubio, consiguiendo llegar a las semifinales como fruto de su esfuerzo y pasión.

Hugo continúa actualmente su carrera musical, trabajando sus propios temas y siendo un referente musical y personal para muchos adolescentes.

Cuenta con un gran número de incondicionales seguidoras/es en sus redes, más de 50.000 en Instagram, más de 180.000 en Tik Tok y con varios perfiles creados por grupos de fans en los que muestran activamente la gran admiración y cariño que sienten por él y por su carrera musical. Su canal de Youtube también consta de más de 10.000 suscriptores. Dos redes muy activas en las que podemos disfrutar de sus covers y temas propios.

En esta ocasión Hugo Marlo ha vuelto a sentirse apoyado por la producción de Codex CD y Sonacar Records y el management incondicional de Sonanta Marketing Cultural S.L.