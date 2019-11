Incubo Teatro y Danza Mobile: el placer de jugar bailando

Una obra de danza inclusiva cargada de humor y erotismo que gira en torno al mito del hombre como animal andrógino, recogido por Platón en su célebre obra, ‘El Banquete’. Es lo que nos propone este ‘Festín de los cuerpos’ con el que Danza Mobile e Incubo Teatro dan un paso adelante en su compromiso con la danza y el teatro inclusivo con una producción de gran formato.

Es lo primero que llama la atención de esta obra. No es habitual, en el panorama de la danza o el teatro sevillano, asumir una producción que se atreve a subir a escena a seis bailarines y seis músicos, todos ellos de reconocido talento y trayectoria. Como el bailarín Manuel Cañada, que nos regala una sevillanas deconstruidas que no tienen precio, o Arturo Parrilla, un actor tan polifacético que es capaz de derrochar talento y vis cómica tanto actuando como bailando. Aunque no es el único. El resto de los bailarines asumen también dar vida a la dramaturgia de Antonio Álamo con una intepretación teatral que hizo reír al público, aunque abusa un poco de la duración, sobre todo al principio, cuando sólo hay dos personajes en escenas.

Y es que, hacia la mitad de la obra los bailarines se entregan al teatro en torno a una mesa llena de fruta y vino. No en vano han sido convocados para una fiesta y la intención de Álamo, tal y como indica en el programa de mano, es elevar el deseo a primer plano con un juego teatral en el que los cuerpos y su diversidad se erigen en protagonistas. Así, la dramaturgia se carga de sensualidad y erotismo, aunque con un tono de parodia que se refleja incluso en la música, interpretada en directo con derroche de talento por S’yo Fang al piano, Bernardo Parrilla al saxofón, Yoojin Ko a la flauta travesera, Javier Herrero a la batería y percusión, Manuel Calleja al contrabajo y Emilio Parrilla al clarinete.

La mesa rectangular que conforma la escenografía les sirve a los bailarines para sugerir distintos ambientes emocionales y la iluminación, por momentos expresionista, enfatiza esa mezcla de humor e inquietud sugeridas por la danza que llega a su culmen en la escena final, cuando los intépretes se entregan a la desmesura y el caos de la fiesta.