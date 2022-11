India Martínez: «Si no hubiese sido cantante, habría sido guardia civil»

India Martínez regresa por partida doble con un nuevo disco en el que reivindica la libertad de la mujer y con su estreno como actriz a las órdenes de Carlos Saura para dar vida a Federico García Lorca, dos cosas que en estas semanas la han convertido en blanco de la viralidad más reaccionaria de las redes.

En ese sentido, puede que los comentarios más violentos los sufriera cuando publicó en Twitter a modo de cebo unas líneas en las que, sin anticipar razón ni origen, hacía suyo el sueño del poeta granadino en el que prevé su detención y posterior fusilamiento por parte de la Guardia Civil.

«Despertó mucha controversia y malinterpretación cuando pensaron que me refería a la actualidad», recuerda en una charla con EFE al contextualizar los hechos, y añade en descargo de ese cuerpo «que también los mataban a ellos si no entraban al aro» y que «si fuese la Guardia Civil de hoy, igual Lorca no estaría muerto».

Es más, Martínez señala: «Si yo no hubiese sido cantante, igual habría sido guardia civil o policía. Era una posibilidad, porque me encanta la acción y el defender».

El otro encontronazo desagradable en redes lo vivió tras publicar una imagen suya recostada al sol y en bikini. «Me pusieron de puta para arriba a pesar de todo lo que ha llovido. Me sorprende esa cerradura de mente. ¡Que cada uno se ponga lo que quiera!», protesta esta artista.

Muy apropiada en ese sentido resulta la letra de uno de sus nuevos temas, «A ti, mujer», que lamenta que «la voz y el voto femenino siempre han valido menos que el de los hombres» y que está dirigido «a las mujeres que no son libres, algo que hemos vivido en nuestra sociedad desde los tiempos de nuestras abuelas, aunque hayamos hecho un gran recorrido».

Esa canción encuentra acomodo en un lugar privilegiado como parte de «Nuestro mundo» (Sony Music), que verá la luz este viernes y que es el noveno disco de estudio de su carrera y el «más rápido» que ha hecho nunca.

Cuenta que ayudó mucho tener parte del material escrito en momentos íntimos de soledad y sin la presión de hacer un disco, un trabajo que quedó registrado en el libro «Verdades a medias» que publicó en 2021 tras desahogarse sobre el papel en la tranquilidad del confinamiento.

Allí estaba «Si ella supiera», una de esas historias que «cantaban por sí mismas». Para ponerle música, decidió quitarse «un espinita» que arrastraba desde hacía tiempo y contactar a Melendi, que finalmente también canta en el tema.

«¿Y si hacemos un disco entero musicalizando el libro?», se preguntaron ambos al encontrarse un «hit» entre manos y así fueron saliendo más cortes, como «Las burbujas del jacuzzi», que relata cómo conoció a su pareja, o «La maleta», dedicada a Buenos Aires y a todo un país con el que siente especial afinidad desde que actuara por primera vez en Córdoba junto a Ricardo Arjona.

Es solo uno de los apuntes latinos de un álbum en el que vuelve a hacer una incursión con «5 sentíos» en el ámbito de la bachata como si, junto al flamenco, fuese su hábitat natural: «Será porque la rítmica se asemeja mucho a nuestros tangos», explica Martínez, que esta vez buscó la colaboración del colombiano Andy Rivera.

A él se le ocurrió uno de los versos más llamativos del tema, «Si se nos filtra un vídeo, coge más streams que Ibai», en referencia al tirón mediático del «streamer» y creador de contenido Ibai Llanos.

«Por cosas así te sale un disco diferente al que pudiste hacer hace 3 años, por contar lo que se vive en la calle», comenta la artista, que incluso cita el juego del «Fortnite» en otro de sus nuevos temas.

Habrá que esperar hasta por lo menos junio para disfrutar en vivo de este material, ya que antes, a partir del próximo mes de enero, se meterá durante cerca de un mes en la piel de Lorca para debutar como actriz de teatro a las órdenes de Saura, un triple reto.

«La emoción me puede y hace que me muestre valiente ante ello. Y porque si viene Saura y te dice: ‘Tienes que ser tú, no puedes dudar’», argumenta tras formarse junto a una «coach» para estar a la altura de las expectativas del director aragonés.

El preestreno de la obra será en La Cartuja Center de Sevilla el 20 y 21 de enero. Posteriormente tendrá lugar el estreno oficial, que será el 26 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga y, después, pasará por el Teatro Palacio de Avilés (Asturias) el 28 de enero y por el Teatro Infanta Isabel de Madrid el 15 de febrero.