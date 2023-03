Ingresan de urgencia a la madre de Shakira

La cantante Shakira, pese a que está atravesando un de sus mejores momentos profesionales, no lo está en su plano personal. Según informa el medio Telemundo la madre de la cantante colombiana, Nidia Ripoll, ha tenido que ser ingresada en un centro hospitalario debido a una trombosis.

Según el parte médico la trombosis ha sido localizada en una pierna, pero afortunadamente el coágulo no ha llegado al cerebro, lo que podría haber tenido consecuencias fatales. La madre de Shakira se empezó a sentirse indispuesta el pasado viernes y fue inmediatamente a un centro médico para evitar problemas.

Los resultados no arrojaron jugar a dudas, una trombosis en una pierna. La suerte es que el coágulo no llegó al cerebro y no corrió peligro su vida, presentando un pronóstico favorable. Incluso es posible que se le dé el alta entre hoy y mañana.

La trombosis es una trauma médico por el que se forma un coágulo sanguíneo dentro de un vaso sanguíneo, lo que puede obstruir el flujo sanguíneo y provocar complicaciones graves. Los coágulos sanguíneos pueden formarse en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en las piernas y los pulmones. El riesgo de viajar por el torrente sanguíneo y llegar al cerebro puede desembocar en una trombosis cerebral o ictus.