Ismael Lemais: «El nuevo espectáculo tendrá mucho cachondeo y será desde la cama»

Ismael Lemais no podría narrar toda su carrera profesional sin darle un toque de humor. Denota sencillez y transparencia, e intenta mostrarse tal y como es. De hecho, en sus vídeos y actuaciones retrata escenas de la vida cotidiana, excepto en algunos montajes. Aunque sus vídeos siguen siendo una interpretación con un toque de drama. Ismael espera que la gente no se piense que todo el tiempo es como en los vídeos. Tiene solo veintinueve años, pero está dando pasos agigantados en su trayectoria como cómico, monologuista e influencer humorístico del panorama nacional. Y con algunos fans internacionales también. Nada más comenzar la entrevista, Ismael deja algo claro: no importa el comienzo sino lo que acabes consiguiendo con tus metas. Él empezó a grabar vídeos humorísticos de tan sólo seis segundos en Vine y ha acabado actuando en teatros por toda España. Lo que era tan solo un hobby y una forma de hacer lo que le gusta se convirtió en una pasión y una oportunidad de negocio, ya que a día de hoy vive de eso. «Soy una persona muy creativa, sino estoy haciendo música, hago vídeos y si no, me pongo a dibujar o lo mismo escribo un libro, quién sabe», así se define Ismael y lo hace entre risas. Ismael es el último nazareno que ha saltado a la fama desde la red con una legión de seguidores tras él. Lleva más de 5 años sin freno haciendo reír a sus seguidores tanto en sus cómicos sketches como en sus actuaciones como monologuista. Recorre los kilómetros que hagan falta: desde Dos Hermanas hacia Barcelona, Madrid, País Vasco, Extremadura y Andalucía entera. 2020 iba a ser su año con su gira y nuevo espectáculo «Como conocí a mi suegra» por los principales teatros y auditorios del país. Sin embargo, por las circunstancias sanitarias que atraviesa España, su gira se vio paralizada y ahora está retomando las actuaciones. Sin ir más lejos, el 28 de noviembre actuará en el Teatro de Triana de Sevilla. Pero eso no es todo, hace un par de días anunció un nuevo espectáculo: «Dímelo en la cama», una obra de teatro creada y dirigida por Manu Sánchez.

Ismael Lemais e Isabel Díaz, también conocida como «La Kiskillosa», estaban deseando volver a los escenarios. Ambos declaran: «Para nosotros es imprescindible ese contacto cercano y personal con nuestro público. Es verdad que a través de las redes sociales recibimos mucho apoyo y cariño, pero en directo... se siente mucho más. En realidad, podríamos decir que somos ‘adictos’ a actuar. Estábamos deseando, sí».

Humorista, pero también disyóquey y pregonero en el carnaval

Hay que decir que Vine no fue su primer contacto con el mundo digital ni con el mundo artístico, porque antes de todo solía subir vídeos como músico, de hecho, es percusionista. Siempre le ha gustado la música, de ahí que haya producido sintonías de diversas temáticas, como flamenco o reggaetón. De hecho, su pareja cuenta que le conoció «con 13 años, en la época que se usaba Messenger, porque en ese momento Ismael era disyóquey y la gente le promocionaba por redes». Y no sólo eso, sino que también ha sido pregonero en el carnaval de Dos Hermanas. Un sueño que quería cumplir desde pequeño al ser una tradición familiar que fue inculcada por su abuelo y sus padres. El aumento de seguidores en su cuenta de Vine hizo que le inspirase a subir esos vídeos en más redes sociales, como Instagram y Facebook, donde se puso en 70 mil seguidores en tan sólo dos meses, y también en la plataforma YouTube. Esto fue el punto de inflexión que le llevó a pensar «hay que hacerlo ya en condiciones» y comenzó a tomárselo en serio. Este comediante acumula más de un millón de visualizaciones en muchos de sus vídeos. Con humor, ironía y sarcasmo presenta y se cuestiona las relaciones sociales, personales, familiares, políticas, etcétera. La risa está asegurada. Sin embargo, es inusual que trate temas políticos e Ismael nos explica por qué: «Soy propenso a pensar ideas políticas porque son temas que están a la orden del día, pero no las digo porque me puede perjudicar declarar mi ideología. Yo no intento influir a nadie, sino hacer que la gente se ría conmigo».

Durante el confinamiento, su cuenta en redes sociales y YouTube ha aumentado considerablemente. «Al tener más tiempo ‘libre’ hemos dedicado muchas horas a grabar y preparar contenido y, de alguna forma, intentar trasladar al público lo que nosotros estábamos viviendo en casa. Eso nos ha ayudado a darnos a conocer más y hacernos más visibles», expresa Ismael. Esta pareja humorística cuenta que ha intentado buscar «el lado cómico de un momento tan duro y complejo».

Ismael, «el puntillitas»

Isabel Díaz confiesa que él siempre ha sido «el graciosillo del grupo». Entre sus amigos es conocido como «El puntillitas», mote que le pusieron en el fútbol cuando era más joven porque «siempre respondía al entrenador con algún comentario gracioso y todo el mundo se reía». Habla con cercanía, tranquilidad y con un acento andaluz que lo hace aún más especial. Nació en el Hospital del Valme y creció en una familia obrera andaluza. Durante todo su recorrido ha aprendido a reírse de sí mismo y a ser un buen cómico. Hay que decir que su fama no le ha llegado repentinamente ni ha llegado a ser conocido de un día para otro, sino que ha ido poco a poco y todo ha sido de forma muy progresiva. Todavía no ha asimilado todo lo que ha conseguido hoy en día. En 2014 empezó grabando vídeos de humor, al año le salió el primer espectáculo y, actualmente, actúa en teatros de forma profesional. Aunque todavía no es consciente de que la gente le pueda reconocer por la calle. «Si alguien me mira no es porque tengo los pantalones caídos, sino por lo que hago», dice Ismael entre risas. Todavía recuerda que hace pocos años trabajaba como pintor en la empresa de su padre y tenía algún que otro trabajo temporal como ingeniero de telecomunicaciones, que es lo que él había estudiado, y cómo un día se dio cuenta de que lo que le hacía feliz era hacer reír a la gente, y, sobre todo, pasarlo bien. De hecho, lo que más valora de una actuación es la sensación de «haberte reído tú y que la gente se haya reído contigo. Trabajar así es un gusto».

La primera vez que se subió a un escenario

«A mí me dio la vuelta al cerebro», así describe Ismael la primera vez que se subió a un escenario. «Es una experiencia que esta guay si tienes un recorrido y has ido creciendo poco a poco, pero de estar en tu casa sentado a ir a la luz y actuar delante de mil y pico de personas que han ido a verte hay un salto muy grande. Me daba miedo quedarme en blanco y tragaba saliva cada segundo. Es una excitación que te cagas», cuenta. «Si antes de actuar alguien me dice ‘si te mato no tienes que actuar’, yo le digo que perfecto», dice riéndose. Aunque esos nervios solo le duran los minutos de adrenalina del principio y después es «diversión pura», asegura. «La kiskillosa» y él cuentan que suelen ir con la misma ropa a cada actuación y comen en el McDonald, como un amuleto. «También abrazo el escenario y le digo que lo vamos a pasar muy bien», dice Isa riéndose. Ismael dice que tiene que hacer todo eso cada vez que se sube a un escenario, sino piensa que no le va a salir bien. «Tonterías mías», dice. Aunque no son tonterías si eso hace que haga reír a tantas personas, como lo hacen él e Isa en cada espectáculo.

Un nuevo espectáculo con cama incluida