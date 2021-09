Julia Medina: «Somos el epicentro de cualquier cambio»

Con una sonrisa de oreja a oreja y un «¡hola, amigos!». Así nos recibe Julia Medina (San Fernando, Cádiz, 1994), que, además de ser una cantante excepcional, es una artista risueña que desprende alegría y optimismo. Todo el día de entrevista en entrevista y en su actitud no hay rastro de cansancio: «A mí me encanta poder hablar sobre mi música, nunca me canso». La ilusión se refleja en sus ojos, sobre todo, ahora que queda apenas una semana para sacar su nuevo disco «Desde el epicentro». En concreto, su lanzamiento está previsto para el próximo viernes 1 de octubre. Un álbum que refleja el trabajo de todo un año y hace sonar 10 historias de amor y de superación que ha vivido ella misma. «Seguro que muchas personas se sentirán identificadas», afirma. Charlamos con la artista sobre «Desde el epicentro», lo que significa para ella esa palabra y sus sueños. Podéis ver la entrevista al completo en el siguiente enlace.

«La canción más honesta del disco es Epicentro, de ahí que el álbum se llame así. Es un disco que habla de superar los miedos, las inseguridades y los complejos», nos cuenta. «Somos el epicentro de cualquier cambio y cualquier cambio que queramos en la vida tiene que empezar dentro de uno. Por eso mi epicentro soy yo misma. Tengo que ser el motor de cambio y nunca pensar que si algo malo me pasa es por algo externo, sino que hay que moverse y cambiar lo que haga falta», expresa sobre lo que significa para ella la palabra epicentro.

La gaditana parece más empoderada que nunca al hablar de su disco, en el que asegura que habrá una evolución de ella tras sus letras: «He abierto mucho la mente y también he aprendido mucho». Un álbum que creó durante el confinamiento porque «como no había otra cosa que hacer pues hacía canciones». De hecho, nos cuenta que disfrutó tanto haciendo canciones que incluso le daba «cosa» decirlo: «Al salir, mis amigos me decían “lo hemos pasado fatal en el confinamiento” y a mí me daba apuro decir “yo me lo he pasado súper bien estos tres meses en casa haciendo música”».

Ahora, le espera un mes repleto de música con sus fanes porque coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco está preparando una serie de experiencias en las que interpretará sus temas, firmará los discos de los asistentes y desgranará el proceso de creación de su nuevo trabajo en formato acústico y en un ambiente intimista. «Me hace mucha ilusión. Es como un regalo para la gente que compre el disco. El año que viene ya vendrán los conciertos más grandes», adelanta.

«Mi sueño es seguir sacando discos, seguir uniéndome a la gente a través de la música y poder dedicarme a esto siempre», finaliza.