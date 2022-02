Kimonobata: la fusión del kimono y la bata de cola

Exposición en la que también han colaborado el Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS, Metric x Alabra, Atenea.in (Women in Art, Tecnology & Science), la Universitat Politecnica de Valencia, Vivas Carrión Armilliniers Sevilla, Alalá (Fundación Arte y Cultura por la Integración), Jackie & Partners, LLC, Atrezzo Mannequins, 3 a 4 b, Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Agenda 20-30 (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible por la parte española y el Kobe Fashion Art y el F S College Koriyama, de Japón.

Exposición que se encaja totalmente en los postulados que propone la Agenda 20-30 y para ello la inclusión, la sostenibilidad, la defensa del medio ambiente, las cuestiones de dignidad igualitaria laboral, sanitaria y social, el reciclaje, las cuestiones medioamentales que afectan al agua, al aire, al hambre, la pobreza, la economía colaborativa, la transversalidad, la fusión de diversidades, la democratización y universalización de los Derechos Humanos, la preocupación por especies en extinción, por la contaminación, la agricultura y ganadería ecológica, la Alianza de Civilizaciones, y el pronunciarse a favor de la ecología y la Naturaleza en toda su extensión, ... no van a ser cuestiones ajenas, representadas en cada uno de los diseños de estos fastuosos trajes -mitad kimonos y mitad batas de cola- como “integra” desde el primer momento su título.

Además de los autores antes mencionados y de los patrocinadores, hay que destacar otras instituciones como son el Fashion College Koriyama, los talleres inclusivos de Víctimas de la Trata (APRAMP) - donde se han confeccionado los trajes- y los sombreros y tocados inverosímiles por su versatilidad, creatividad, originalidad, y estética, realizado por los diseñadores sevillanos “Vivas Carrión Artmilliner” (integrado por Felipe Vivas y Manuel Carrión, antes “Tolentino”, también utilizando materiales reciclados).

Por otra parte hay que destacar la intervención de la bailaora Begoña Castro y el guitarrista Emilio Caracafé en la inauguración de la muestra, y todas las personas que la han hecho posible además de Manuel Fernández -Director del Fashion Art Institute, impulsor, dinamizador y diseñador- de una instituciones más prestigiosas a nivel internacional, dedicada además de a la creación, a la intervención con todo tipo de diseños en espacios y Museos públicos. Entre ellas, destaco personalmente a Amparo López, quien facilitó a esta reportera del arte, el dossier de prensa y las fotografías hechas por Luis Malibrán y Anuka Aísa que aquí se incluyen.

La Exposición, viajará el próximo mes a Kobe, donde se exhibirá en el Kobe Fashion Museum, para una vez ahí, tokenizarlos digitalmente y a partir de entonces –y en el primer Metaverso NFTS que se hace de esta índole- combinar lo analógico con lo digital, en lo que es ya una realidad (no sólo virtual, ni de Inteligencia Artificial, que puede que también), posible gracias también a Fashion Art España y Japón, para que pueda mostrarse en todas las comunidades y países que quieran sumarse a esta iniciativa que ahora comienza a expandirse, cuestiones que han sido posible gracias a la colaboración entre todas las instituciones implicadas y todos los participantes en donde cada uno ha aportado su tecnología, investigación, medios humanos, etc.

No puedo ser consciente de la repercusión que tendrá esta excepcional muestra, pero seguro que saldrá en las portadas e interiores de las grandes revistas, editoriales y publicaciones internacionales, como vienen haciendo desde hace tiempo bastantes –si no todos- los que han tenido la fortuna de contribuir con sus diseños no a otra cosa que a la felicidad del mundo, algunos de ellos, desde la mismísima Sevilla. Así que Min´na nigabante! O lo que es lo mismo: Suerte para todos!