La Berlinale se rinde a la niña española Sofía Otero con un Oso de Plata

El documental francés «Sur l’Adamant», de Nicholas Philibert, ganó este sábado el Oso de Oro de la Berlinale, que entregó a Sofía Otero, la niña protagonista de la película española «20.000 especies de abejas», la Plata a la mejor interpretación entre los 19 filmes aspirantes de la 73 edición del festival.

El película dirigida por Estíbaliz Urresola, alrededor de una niña que no se siente identificado ni con el género ni con el nombre que se le ha atribuido al nacer, Aitor, obtuvo así uno de los principales galardones del festival, en su defensa del derecho a la diversidad sexual.

El siguiente premio de interpretación en un papel de reparto fue para la alemana Thea Ehre, en el papel de una transexual recién salida de la cárcel, en la película «Bis ans Ende der Nacht» -»Till the End of the night», de Chistopher Hochhäusler.

El jurado internacional presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart optó por así por repartir sus Osos entre cines con contenidos complejos: «Sur l’Adamant» es un documental rodado en un centro de día psiquiátrico de París, mientras que tanto el filme de Urresola como el de Hochhäusler inciden en la transexualidad.

Una de las películas favoritas al Oro, la alemana «Roter Himmel», de Christian Petzold, obtuvo el Oso de Plata Gran Premio del Jurado, mientras que el premio del equipo de Stewart correspondiente al mejor director fue para el francés Philippe Garrel, por «Le grand Chariot».

Hubo asimismo sucesivos premios en la sección Encounters, para nuevos lenguajes del cine, que se fueron para España o América Latina: «El eco», de la mexicana Tatiana Huezo, ganó el mejor al mejor documental y también a la mejor dirección de esa sección.

El español Lois Patiño consiguió el premio especial del Jurado de Encounters por «Samsara», mientras que el premio a la mejor opera prima de la Berlinale fue para la argentina «Adentro mío estoy bailando», de Leandro Koch y Paloma Schachmann.

El jurado de la 73 edición de la Berlinale de Stewart y contaba entre sus miembros con la directora española Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en 2022 con «Alcarràs».

Completaban el equipo la actriz iraní Golshifteh Farahani, la directora alemana Valeska Grisebach y la estadounidense Francine Maisler-, así como el director rumano Radu Jude -Oro en 2021 con «Bad Luck Banging or Loony Porn»- y su colega chino Johnnie To.

Concurrían en la sección oficial 19 películas, mayoritariamente clasificables como cine de autor, de formato sencillo o incluso familiar y con total de cinco representantes alemanes.