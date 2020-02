La danza contemporánea habita de nuevo en el CICUS

El pasado jueves 6 de febrero, comenzó un nueva edición del ciclo ‘Ahora Danza, con el estreno de dos piezas de danza contemporánea a cargo de Lucía Vázquez Madrid y Álvaro Copado. En principio estos dos artistas sevillanos iban a presentar dos solos, pero durante el proceso de creación ambos solos se convirtieron en dúos.

Para el primero, titulado ‘I don't think I can touch the sky with the hands’ (No creo que pueda tocar el cielo con las manos), Lucía Vázquez ha contado con la colaboración de Miguel Marín, un excelente músico a quien su afición al baile le lleva a trasvasar las fronteras de la composición musical y subirse al escenario. Así en esta pieza, que forma parte de un espectáculo todavía en proceso titulado ‘About Bonny’, además de componer la banda sonora Miguel interactúa con Lucía cantando y ejerciendo, de alguna manera, de partener del personaje, femenino, una singular “conejita” cuyo baile desprende toda una gama de imágenes sensuales y desafiantes que demuestran el dominio técnico y expresivo de la bailarina sevillana.

Por su parte Álvaro Copado se ha aliado con la actriz, también sevillana, Alicia Moruno para elaborar una pieza también con tintes surrealistas sobre el amor y el destino, en la que la danza y teatro se funden para elaborar un inquietante relato que hunde sus raíces en la mitología y la filosofía contemporánea.

El ciclo continuará el próximo 13 de febrero con "Samba" del brasileño Reinaldo Ribeiro, del Colectivo Lamajara (Barcelona). Un espectáculo que utiliza como telón de fondo el carnaval para mostrar desde una visión contemporánea los cuerpos sumergidos en un contexto contradictorio.

Y para terminar el mes, el jueves 20 de febrero podremos disfrutar de la creatividad de Melisa Calero, una excelente bailaora del flamenco cordobesa residente en Madrid, que nos presentará ‘Abducida’. Este solo se completará con la proyección de la película ‘La memoria del cuerpo: formas en el espacio-tiempo’, un interesantísimo documental dirigido por el bilbaíno Roberto Menéndez que realiza un viaje a través de la danza contemporánea en España de la mano de cinco ganadores del Premio Nacional de Danza: Carmen Werner, Daniel Abreu (ambos participaron en Ahora Danza en más de una ocasión), Jon Maya, Sol Picó y Chevi Muraday.

Todos los espectáculos tienen lugar en el Teatro del Cicus a las 20:30 horas, y tras la función se realiza una charla entre el público y los artistas.

El programa sigue los jueves de mayo, con la participación de las compañías Rosa Cerdo, que presenta ‘Hovering’, de Sílvia Balvín (Sevilla); ‘Lo Invisible’ de No Bautizados, agrupación madrileña finalista del último Certamen Coreográfico de Madrid; el estreno de ‘Expedición #1’ de Adrián García (Sevilla) y por último la premiada pieza del zaragozano Iván Benito, ‘Galápago’