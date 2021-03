La gala de los Globos de Oro: Dónde verla y en quién fijarse

La previsibilidad, en épocas impredecibles, no deja de ser anómala. Y la ceremonia de los Globos de Oro, que se entregarán esta noche a las 02:00 hora española, es la más insólita y, al mismo tiempo, la más pronosticable en mucho tiempo.

Denominados la antesala de los Óscar, los Globos de Oro han marcado durante años el inicio de la temporada de premios. Según las estadísticas, dos de cada tres películas que reciben el Globo de Oro acaban, meses más tarde, recibiendo la estatuilla de la Academia. Respecto a los intérpretes, el porcentaje de acierto (o tal vez es designación) es mayor: Casi un 75%. En 2020, la profecía no se cumplió porque las normas lo impidieron: Para que una película opte al premio, al menos la mitad de sus diálogos deben estar en inglés. Y Parásitos, que se alzó con el galardón a mejor película extranjera, era 100% coreana.

Anthony Hopkings versus Chloé Zhao

Por primera vez en su historia, la gala de los Globos de Oro será parcialmente virtual, y tendrá dos sedes: en Nueva York, ejercerá como presentadora la actriz Tina Fey (habitual de Saturday Night Live) y en Los Ángeles le dará la réplica su colega Amy Poehler (Parks and Recreation). En total, se repartirán 25 premios: 14 para el cine y 11 para las series.

¿Quién parte como favorito? Todo parece apuntar a que, en muchas categorías, la proclamación de un ganador no levantará a nadie de su asiento. En la gran pantalla, Anthony Hopkins (El padre) ha hecho méritos para llevarse, por fin, un Globo de Oro que se le ha negado hasta siete veces. Por su parte, Frances McDormand arranca como favorita para llevarse el premio a mejor actriz tras su interpretación en Nomadland, película que aún no se ha estrenado en España y que, según la crítica, será la previsible ganadora del Óscar. En lo referente a mejor película, el pulso está entre El padre y la película de Chloé Zhao (en todas las quinielas para hacerse con el Globo de Oro a mejor directora, convirtiéndose en la segunda mujer, después de Barbra Streisand, en ganarlo). Mank, la película que opta a más premios en esta ceremonia, parece condenada a marcharse de vacío o, a lo sumo, con el de mejor banda sonora en el bolsillo. El juicio de los 7 de los Chicago, por su parte, orbita como un satélite extraño ante el cual es preferible quedarse en silencio y no apostar nada: Que la película de Aaron Sorkin vea amanecer con un hato de Globos de Oro bajo el brazo o como la gran perdedora es algo que, en régimen de igualdad, cabe considerar probable.

En la categoría de mejor película extranjera, la batalla entre las cinco seleccionadas es, más bien, un duelo singular entre la danesa Otra ronda y Minari, que, pese a estar producida en los Estados Unidos, disputa este premio al ser el idioma principal el coreano.

El reinado de Netflix

Los Óscar y los Globos de Oro no acaban, en lo que a películas se refiere, de tomarse en serio a Netflix. El año pasado, ni El irlandés ni Historia de un matrimonio consiguieron grandes triunfos, y se espera que Mank o El juicio de los 7 de Chicago repitan su singladura. En cambio, en el reino de las series, Netflix ha sometido a sus competidoras. The Crown (hasta cinco de sus intérpretes optan a un premio) y Gambito de Dama son las favoritas en sus categorías (serie y miniserie). Emma Corrin (Lady Di en The Crown) y Gillian Anderson (Margaret Thatcher) tienen grandes posibilidades de hacerse con su primer y segundo Globo de Oro respectivamente. Anne Taylor- Jo, la invencible ajedrecista de Gambito de Dama, parece que tampoco dará margen esta noche a sus rivales como mejor actriz de miniserie.

Horario y canal

Los Globos de Oro se retransmitirán por Movistar + a partir de las 02:00 de la madrugada. El lunes, a las 20:00 de la tarde, se emitirá un resumen de la gala, con los momentos más destacados.