La herencia de Juan Tamariz y Jorge Blass llega a Sevilla

Un show de magia para toda la familia



Estupefástico es un show de magia para toda la familia. Magic Jose sorprenderá a pequeños y mayores con ilusiones que nunca han visto e, incluso, conseguirá que todos hagan magia con sus propias manos. El gaditano combina todos los tipos de magia con mucha participación del público. ¿Serás elegido para subir al escenario? No lo sabrás hasta que vivas esta experiencia donde se mezcla magia digital, el humor del doble sentido, magia visual, magia que te hará volver a la niñez e incluso lo más novedoso: la magia emocional.



Los que ya lo han vivido afirman que la palabra que describe el show es emoción. “Vives desde el principio hasta el final el show de tal manera que los minutos pasan volando y no eres consciente de que no has cerrado la boda en todo momento”, afirman espectadores de Cádiz que ya lo han presenciado. La sorpresa, la risa, la expectación, la ilusión e incluso hasta alguna lagrimita son emociones que se experimentan y de las que “te enganchas a querer que el show no acabe y que hacen que cuando se termine, te levantes de la butaca aplaudiendo no sólo para agradecer y valorar lo vivido sino también, lo sentido”, aseveran.



El estreno será en el Teatro de Triana, en los Salesianos de dicho barrio, sito en la calle Condes de Bustillo, el próximo domingo 13 de febrero a las 12 del mediodía. Las entradas pueden adquirirse en el siguiente enlace y puedes disfrutar de un pequeño avance de su show en este vídeo.