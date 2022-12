La interpretación de ‘La Miníada’ por Jaime Gil Arévalo

La palabra que ha escogido Jaime Gil Arévalo para su última exposición en Sevilla y tal y como nos la encontramos escrita: “miniada”, tiene muchas definiciones en español. Una de ellas podría referirse a iluminar en el sentido de pintar, sobre todo en los libros manuscritos. Otra y puede que por eso mismo, a las miniaturas que suelen aparecer en ellos, ya que por regla general estas suelen ser de pequeño o mediano tamaño aunque ocupen toda la página, se inserten incluso entre los primeros incunables, los facsímiles o las ediciones hechas por un autor (no un impresor), formando parte de iniciales capitulares, colofones, frontispicios o epílogos. La tercera, se orienta hacia los derivados del minio como base o imprimación sobre la que se va a aplicar la pintura propiamente dicha y el color definitivo, extensible por tanto hasta la carpintería o los herrajes. Hay muchas más, que incluso denominan a un grupo de equinodermos, etc.

Por otra parte, esta palabra polisémica puede funcionar como sustantivo, adjetivo, o referirse a la primera o tercera persona del singular del verbo miniar, al participio o al pretérito perfecto y al imperfecto de la primera conjugación en indicativo (si lleva el auxiliar haber delante o no), aunque puede conjugarse en bastante de los tiempos, incluido el subjuntivo, la pasiva refleja, etc. Pero para el autor, que se leyó los libros fundamentales en su educación estética antes y después de la más que sobada pandemia -porque una exposición como ésta la habrá resuelto en 3 meses como él afirma, pero es el resultado de toda su vida artística- y de multitud de las reflexiones que ha venido haciéndose hasta la fecha.

Vista de “Los torsos atenazados” y dibujos en la pared. FOTO: Facilitada por la Galería



Ocurre que esta palabra acentuada, “Miníada” (y que me perdonen los fonólogos y los filólogos clásicos ya que no sé si el original griego llevaba tilde), es en el fondo la que ha escogido Jaime, extrayéndola del fragmento de un poema cantado de título homónimo, que se escribió a fines del siglo IV antes de Cristo o incluso mucho antes, pues para algunos autores se remonta a Homero, Hesíodo, Pródico de Samos, o de Cos, o de Focea, quienes lo han relacionado con Heracles, Teseo, Orfeo, los Argonautas, el rey Minos, el Laoconte y sus hijos, ... y sobre todo con Caronte, el barquero que cruzaba la laguna Estigia a los que irán al paraíso o al infierno, según los credos y mitologías incluso más antiguas, pues puede ser considerado como una de las consecuencias del “Juicio de las Almas”, derivado de creencias, religiones, mitos y ritos desde Mesopotamia o Egipto, formando parte importante de la civilización en la que se integrará la nuestra, considerando las idas y venidas de ideas y formas de Oriente a Occidente y a la inversa, y teniendo en cuenta los recuerdos y los olvidos, aunque se encuentren en el subconsciente individual y colectivo, pues lo que somos, no deja de ser sino una mezcla de muchos conceptos en donde cada cual se identificará (o no), aunque no lo sepa, o por más agnóstico que se considere.