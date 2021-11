La leyenda de Hugo Millán, el piloto que falleció este verano con 14 años, se convierte en un libro

La intención del libro y de la madre del chico es que Hugo siga presente en la vida de quienes lo querían y lo siguen recordando. En este sentido, la obra se subtitula “Para seguir viviendo”. Más que un libro sobre un deportista, se trata de un recorrido por la biografía personal de Hugo y de la que gente que lo ha rodeado, con el fin de conocer no solo a la piloto, sino también saber qué le motivó en su vida, cuáles eran sus aficiones o incluso qué momentos fueron claves en su infancia, como cuando, con solo cuatro años, “su madre se dio cuenta de que no iba a ser feliz jugando el fútbol y tuvo su primer contacto con una moto de competición adaptada a su edad”, según refiere Cabanillas, que aceptó el encargo “enseguida” porque, según ha insistido, “es posiblemente el proyecto más complicado que he tenido que afrontar en mi carrera, pues, como padre, no podía evitar comprometerme sentimentalmente con la obra y sufrir lo que ha sufrido su familia desde el accidente, pero, a medida que fui trabajando, fui descubriendo a un chico de esos que nace uno entre un millón, y era imposible no enamorarme de él, de lo que representa y de todo lo que consiguió en tan poco tiempo”.