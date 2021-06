La P.I.E. Flamenco: Un nuevo espacio expositivo con la exposición de Teresa Lanceta y Ceija Estojka

Detrás de esta nueva aventura artística que irá interconectando todas las artes con el flamenco, se encuentran algunos conocidos por su amplia experiencia en la organización de exposiciones, programación de cursos, publicaciones, ciclos de conferencias y eventos relacionados con las artes (plásticas, visuales, performativas, música, baile, flamenco, danza, etc.), como son JOAQUÍN VÁZQUEZ, PEDRO G. ROMERO, JULIO CRIADO y CAROLIINA ALARCÓN, a los que se suma el equipo formado por ENRIQUE FUENTEBLANCA (Documentalista), FELISA ROMERO RUBIO y JAIME QUINTERO BALBUENA (Comunicación).

Antes de pasar a la exposición y dado el carácter reivindicativo entre otras cosas de la Memoria –entendida esta desde los modos de hacer ancestrales y en lo referente a la Historia- convendría hacer unas puntualizaciones para los que no conocen bien la obra de ambas, sobre todo las expuestas ahora que son textiles y tinta sobre papel, dos técnicas que rara vez se muestran, aunque cada día ganan adeptos, se practican más y hasta diría que son tendencia.

En primer lugar las diferencias entre las artes y las artesanías es algo ya tan trasnochado que no deberíamos dedicar ni un segundo, si consideramos el propósito ex profeso del autor/autora de hacer arte desde el momento mismo en que comienza a idear la obra.

Después está obviamente la originalidad si quiera inspirada en modelos, estilos, técnicas o modos de hacer tradicionales y por tanto en este sentido formal -sólo formal y de metodología- pudieran parecerse.

Por supuesto que también, por el hecho de ser piezas únicas aunque formaran parte de una serie y aunque a veces -por propia iniciativa o la del comitente- los autores realicen una o varias réplicas, además de las originales.

Puede decirse incluso que original es el trazado o la idea del autor/-a, mientras que manos –anónimas o tampoco- son las que se encargan de efectuar la obra.

También va a influir la consideración que se le dé -y parece increíble que aún no lo haya hecho ni en los libros de Arte, ni en los Museos de Bellas Artes, ni en las Facultades Universitarias de Bellas Artes- de relegar a los textiles, el dibujo, el mobiliario, la cerámica, la forja, los vidrios, etc. a las artes “aplicadas”, cuando son perfectamente autónomas de la misma manera que un cuadro al óleo, lo es. Al respecto de esto hay excepciones y entre ellas, que el mismo autor/-a haya cultivado también las “nobles”, sin considerar la magnificiencia, dificultad, etc. de aquellas.

En último lugar, la consideración que se otorga a las obras y a sus creadores en las culturas donde se hagan o exhiban. Por eso mismo la P.I.E. nace con estos propósitos, también de integrar todas las artes.

Las clasificaciones y catalogaciones clasistas y clasicistas en cuanto al empleo del óleo sobre lienzo versus tinta o lápiz/lápices sobre papel, son otras de las circunstancias que prevalecen en el imaginario de los que por circunstancias personales, no se han acercado todavía al arte, a pesar del esfuerzo que hacemos galeristas, centros de arte (diferenciándolos de artes y costumbres populares), historiadores y críticos ¡¡¡de arte!!! Y por supuesto, los autores.

El lienzo, el color, el formato, ...van a ser otras cuestiones –en este contexto para nada secundarias- que han ganado la partida en la consideración de los directivos de museos, en detrimento de muchísimo de lo que se produce en estudios o talleres de los autores (no continuemos por favor separando artesanos de artistas).

Continuaría el argumento, pero pienso queda claro el propósito de los miembros de la P.I.E. y de quien esto firma, si no fuera porque le quitaría espacio a TERESA LANCETA y a CEJIA STOJKA, cuyas obras van a impactar de diferente manera.