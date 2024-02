La primera grabación de Paco de Lucía junto a su hermano Pepe todavía niños ve la luz gracias a la Inteligencia Artificial

Una antología flamenca interpretada por dos virtuosos que son aún muy niños. Así describe Faustino Núñez (Vigo, 1961), flamencólogo e investigador, el hallazgo de la primera grabación conocida de Paco de Lucía (1947-2014). Cuando se cumplen diez años de su fallecimiento , se publica un avance del que será el próximo disco del guitarrista pero que, paradójicamente, fue su primer material, grabado junto a su hermano cuando no tenían más que 13 y 15 años. «Impresiona la calidad de lo que hacen, parecen dos profesionales maduros», explica Núñez.

Un total de tres sesiones registradas en tres cintas de magnetofón y abandonadas en una caja de membrillos que, por azar, regresaron a las manos de Pepe (José Sánchez Gómez, nacido en Algeciras en 1945) hace justo un año componen Pepito y Paquito, un disco doble con 21 temas. Saldrá a la venta en mayo, pero coincidiendo con el festival que rinde homenaje al legado del maestro, el Paco de Lucía Legacy, que se desarrolla en Nueva York desde el pasado martes 20 de febrero, la discográfica BMG ha lanzado este sábado cuatro temas incluidos en el disco como adelanto.



La aparición de las cintas fue una sorpresa para todos. El propio Pepe de Lucía no tenía un recuerdo nítido de aquello. La primera tarea fue, pues, ponerle fecha y concretar cuándo se grabaron. Para conseguirlo, la familia Sánchez se puso en contacto con Faustino Núñez y le pidió que datase la grabación. Núñez, que tiene una carrera como productor, guitarrista y profesor de flamenco, y que trabajó mucho con Paco de Lucía, había sido el responsable del informe pericial que ha devuelto a los herederos de Paco de Lucía los derechos autorales de Entre dos aguas, la rumba más famosa del guitarrista, y que en su momento fue registrada incorrectamente por el productor del tema. Él era la persona adecuada para hacerlo. Su trabajo de investigación concluyó que las cintas son de 1960. «La Repompa graba los tangos de la Pirula en el 59, y en el disco están esos cantes, igual que unas falsetas que Niño Ricardo graba ese mismo año, en el 59», explica Núñez como elementos que ha utilizado para datar el disco.



Paco y Pepe de Lucía comenzaron en el flamenco muy niños, empujados por su padre, que era un gran aficionado y guitarrista. Tras un primer intento de darles a conocer como Pepe y Paco de Algeciras, en sus primeras grabaciones ya se les mencionaba como Los Chiquitos de Algeciras. Hasta ahora se pensaba que su primer trabajo fue el que hicieron para Hispavox en 1961, un disco que se volvió a publicar en 2016 remasterizado y digitalizado. Ahora se completa aquella etapa inicial con este nuevo disco, en el que Pepe de Lucía también ejerce de productor. El trabajo incluye textos y una guía de escucha de los expertos José Manuel Gamboa y Faustino Núñez, además de fotografías del archivo familiar.



«Algunas cosas no tenían la calidad suficiente, pero hemos querido dejar incluso los temas que están incompletos», explica Javier Doria, responsable de publicaciones musicales en la discográfica BMG para España y Portugal, que ha sido el encargado de rescatar la música de una grabación que se hace con unos medios antiguos y de calidad limitada. Para lograrlo, ha trabajado junto a Jesús Bola, el ingeniero de sonido que se ocupó de las últimas grabaciones de Paco de Lucía, con herramientas de Inteligencia Artificial que han permitido separar la guitarra y la voz y limpiar el sonido. «Si estas cintas llegan a aparecer hace cinco años, no habría disco, porque esta tecnología es muy reciente», aclara. Sin embargo, el trabajo de rescate de las grabaciones originales mantienen la frescura de una grabación que conserva los fallos de los intérpretes, los jaleos y las palmas del propio Pepe y las indicaciones de su padre, Antonio Sánchez Pecino, artífice de las carreras musicales de sus hijos.



Primer concierto

Aunque desde muy pequeños acudían a casa de los Sánchez Gómez muchos artistas y aficionados para escuchar a los hermanos Pepe y Paco de Lucía, no fue hasta 1959 cuando dieron su primer recital, en el cine Terraza de Algeciras, explica Núñez. Después de algunos conciertos más, la intención de Sánchez Pecino fue probablemente, opina Núñez, usar esta grabación como carta de presentación para conseguir un contrato discográfico con Hispavox, «que entonces era la discográfica más importante». Lo hicieron, a partir de la grabación, gracias a la intermediación de Manolo Cano, un guitarrista flamenco de Granada muy impresionado con la calidad artística de los pequeños, que en aquel momento era asesor artístico de la compañía.



Las cintas originales se grabaron en tres sesiones, explica Doria. Empezaron en la casa de los Sánchez Gómez, pero no conseguían mantener el silencio que necesitaban, así que fueron moviéndose por varios espacios hasta que terminaron en la fábrica de corcho en la que trabajaba Reyes Benítez, que fue una pieza clave en el impulso de las carreras profesionales de Paco, de Pepe y de su hermano mayor, Ramón de Algeciras, también guitarrista. «Mi padre quería a Reyes Benítez por encima de todo», explica Lucía Sánchez, hija del genial guitarrista. «Le cuidó toda la vida sin pedir nada a cambio, sólo por afición. Le regaló su primera guitarra... Fue quien impulsó sus carreras junto con mi abuelo».