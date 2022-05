La Sinfónica concluye 'La ROSS in Camera' en el Espacio Turina

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla finaliza el sábado 14 de mayo, a las 20,00 horas, el ciclo 'La ROSS in Camera' de esta temporada con un repertorio que llevará el cabaret expresionista a las tablas del Espacio Turina de Sevilla. En este sentido, la soprano gaditana Ruth Rosique y el director Óliver Díaz, interpretarán junto a los profesores de la ROSS, el 'Pierrot Lunaire' de Arnold Schoenberg, una de las obras atonales más representativas del siglo XX e inédita para la Orquesta y 'Tres canciones de Kurt Weill'.

La soprano gaditana Ruth Rosique afrontará una obra "cargada de dificultad" en la que hará gala del estilo 'Sprechstimme' o canto hablado, una técnica vocal a medio camino entre el canto y el habla muy utilizada en el expresionismo. En este registro, Rosique abordará la obra de Schoenberg emulando a los cantantes del cabaret vienés de principios del siglo XX y se hará cargo de un programa "arriesgado y exigente", según detalla la ROSS en un comunicado.

Con el 'Pierrot Lunaire', Schoenberg revolucionó la composición musical llevando al extremo el expresionismo musical. Se trata de una obra repleta de enigmas marcados por el carácter obsesivo del autor que le hacía incidir en el número siete --el ensamble Pierrot consta de siete miembros incluyendo al director-- y el 21 --la pieza es su opus 21, contiene 21 poemas y fue comenzada el 12 de marzo de 1912--. Otros números clave en la obra son el tres y el trece --cada poema consta de trece líneas, mientras que la primera línea de cada poema aparece tres veces, siendo repetidas como las líneas siete y trece--.

En el concierto abordarán, además, 'Tres canciones de Kurt Weill', obra con la que se cerrará el encuentro. Con este concierto, la ROSS completa el ciclo 'La ROSS in camera' de esta temporada con el que la orquesta sinfónica reduce su plantilla sinfónica para llevar al Espacio Turina un total de cuatro conciertos de música de cámara.

Este programa se repetirá el domingo en el Espacio Turina como parte del ciclo de conciertos de Música de Cámara de la ROSS a las 12,00 horas.

Ruth Rosique (Barcelona) comienza sus estudios de canto en el Real Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz con Pilar Sáez, prosigue en el Conservatorio de Guadalajara con Ángeles Chamorro y Manuel Burgueras, nalizando el grado superior en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Ana Luisa Chova. Perfecciona sus estudios con Emma Kirkby, Kamal Khan, Donald Sultzen, Elena Obraztsova y Victoria de los Ángeles, entre otros.

Ha cantado papeles principales en 'Los Siete Pecados Capitales' de K. Weill, Moisés y Aaron y 'Pierrot lunaire' de Schöenberg, 'Il combattimento di Tancredo' e 'Clorinda' de Monteverdi y 'Orfeo y Euridice' de Gluck, 'El Rapto en el Serrallo', 'La Flauta Mágica', 'Don Giovanni y La finta giardiniera' de Mozart, y 'Don Pasquale' de Donizetti, entre otras.

ÓLIVER DÍAZ

Tras cursar sus estudios de piano en el 'Peabody Conservatory of the John Hopkins University', Óliver Díaz fue premiado con la prestigiosa beca 'Bruno Walter' de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music con maestros de la talla de Otto Werner Mueller, Charles Dutoit o Yuri Temirkanov.

A su regreso de los Estados Unidos fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Barbieri Symphony Orchestra, ocupando en ambos casos el puesto de director artístico y titular. Su carrera le ha llevado a dirigir la mayoría de las orquestas españolas de primera línea como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de la Comunidad Valenciana o la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta de Euskadi o la Orquesta del Principado de Asturias, por mencionar algunas.

Fuera de nuestras fronteras ha trabajado con formaciones como la Orquesta de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica de Belgrado, New Amsterdam Symphony, Cluj Philharmonic Orchestra, con la que ha realizado una frecuente colaboración, la Orquesta Filarmónica Rusa o la Orquesta Nacional de Perú.