La Zaranda por siempre presente

La Zaranda ancla sus raíces en Andalucía la Baja, aunque la falta de apoyo en su tierra y su aspiración universal les ha llevado a no sentirse “de ninguna parte”. Eso mismo les ocurre, de alguna manera, a los personajes centrales de esta obra, su última propuesta, que aun definiéndose como una sátira, registra las claves de su estilo, un lenguaje propio, a caballo entre la cultura popular andaluza y el teatro contemporáneo, tan poético como trascendental y comprometido.

En esta ocasión la puesta en escena vuelve a estar cimentada por los tres intérpretes que componen su núcleo, Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos quienes nos brindan una brillante actuación colmada de matices y sabiduría escénica.

Aun conociendo el resto de sus obras, todavía nos sigue impresionando y sorprendiendo su capacidad para dar una dimensión simbólica a los objetos y cómo logran convertir lo que en principio es solo un espacio vacío, únicamente habitado por una tabla desvencijada, en un universo de abstracción tan caótico como evocador, un lugar “de ninguna parte” que se dirige directamente al corazón de la memoria.

Partiendo de tres soldados que regresan a la batalla donde fueron derrotados, que no vencidos, Eusebio Calonge compone un texto que, aunque al igual que el resto de sus obras está impregnado de poesía, no deja de ser una sátira política, con su mijita de guasa, que no deja títere con cabeza. Una profunda crítica a muchos de los males que nos asolan en la actualidad: el irrefrenable paso del tiempo, la soledad y el desamparo a la que estamos abocados en esta sociedad racionalizada, cuya individualidad se potencia por la tecnología y las nuevas vías de comunicación, la destrucción de la naturaleza y el cruel y devastador olvido que impone la muerte en estos tiempos, donde se impone la velocidad y el consumismo.

Pero estos tres desvalidos personajes no se conforman, ellos tienen fe, no tanto de ganar la batalla como de hacerle frente, y al final dejan, aunque parpadeante, encendida la luz de la esperanza. Y es ese momento, justo en la escena final, cuando La Zaranda, una vez más, nos encoge el corazón.