‘Los compadres’ más ‘berlanguianos’ llegan a 200 salas de cine

Alfonso Sánchez y Alberto López firman, en "El mundo es vuestro", otra aventura en pantalla grande para asentar más aún la marca de "Los compadres", que, con el aire más "berlanguiano" que han podido desarrollar llega este viernes a 200 salas de cines.

La cinta, con unos planos casi imposibles resultado de un guión y unos actores muy estudiados, traslada al espectador a una montería en Castilla-La Mancha, que, en realidad, se ha rodado en varios escenarios de la provincia de Sevilla, y que, vista a día de hoy en función de algunas de sus escenas, parece que haya sido escrita medio minuto antes de ser rodada.

Con todo, Alfonso Sánchez, director, productor y guionista, dice a Efe que "a nivel consciente, es la apuesta más fuerte que hemos hecho" y que se trata de "una película pensada desde hace diez años, que en 2013 no se pudo levantar, pero ahora ha sido el momento".

Alberto López, protagonista de la cinta (siempre teniendo en cuenta el reparto coral del que se ha rodeado la productora), se felicita de haber rodado un guión tan completo, en el que la cámara prácticamente siempre está encendida y recuerda que los cineastas están sujetos a la "tiranía del fin de semana", ya que los resultados de los tres primeros días de exhibición son clave para que la obra siga en las salas.

"Tras mucha experiencia, tras hacer teatro en España en una época dura, nos hemos ido armando y fortaleciendo para superar los altibajos que esta profesión te da", dice, en relación a lo preparados que están ante los resultados del fin de semana, aunque apostilla: "Nos gustaría que la peli funcionara y darnos un homenaje, pero si no es así ya tenemos el siguiente proyecto en la cabeza, porque no tenemos mentalidad deportiva, no somos resultadistas".

Pero Alfonso Sánchez sí pide "que la gente sea consciente de la importancia, del trabajo de tantos años, que hagan ese esfuerzo tras estos años tan duros en los que la risa es más necesaria que nunca", y solo duda a la hora de plantar si la cinta cierra una trilogía -tras 'El mundo es nuestro' y 'El mundo es suyo', para aclarar que "es un punto y aparte dentro de nuestra carrera. Hemos pensado que es buen momento para dejar al mundo descansar..., pero no hay por qué cerrar la puerta a las ideas maravillosas que tenemos".

Punto y aparte para hablar del guión, con escenas eternas sin pausas, con actores cruzándose ante la cámara y soltando frases más que estudiadas, que cuando Alberto López vio por primera vez dice que ya supo que el maestro Berlanga estaba en espíritu en sus páginas.

Es verdad que con solo ver lo escrito ya se sabía que se estaba ante algo revolucionario, pero el actor dice que sabe "lo sistemático que es -Alfonso- en ese sentido, y todo se basa en la confianza que tengo en él y en el proyecto, y sabiendo que hay que tirar del carro en el momento que haya que tirar".

La última reflexión es para la posibilidad de que el director tenga una máquina del tiempo, porque en pantalla se ven conflictos internacionales o crisis entre partidos de izquierda que gobiernan en coalición en España: "la primera versión data de diciembre de 2012, pero observando la realidad y lo que hemos sido como país, si lo estudias bien sacas muchas claves para ver a la esencia de la piel de toro".

Que en la cinta haya referencias a la pandemia ya es obra "de haberla añadido en la última versión del guión", y ahora solo falta saber si España está preparada para 'Los compadres', cuyo cine es, hasta ahora, patrimonio andaluz, pero que ahora llega a salas de todo el territorio, en una apuesta sin precedentes para este dúo de cineastas.