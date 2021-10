EL CORREO DE ANDALUCÍA, fiel a la programación artística de gran parte de los eventos que se “cuecen” en nuestra ciudad, no quiere perderse una de las últimas Exposiciones del año y por eso le encargan a esta cronista-reportera, que cubra la información relativa a la muestra individual de una de las autoras paisajistas más destacadas de la actualidad.

Fátima Pemán pintaba como alumna que fue de Bellas Artes en Sevilla primero y en la New York Studio School después, retratos, bodegones, obras abstractas y figurativas, y por supuesto también paisajes. No será hasta 2015, cuando instale su residencia en el campo, en la localidad onubense de Valdelarco y en el entorno de la Sierra de Aracena, cuando se dedique casi exclusivamente a captar no lo que ve, sino lo que oye, siente, huele y le trasmite –también por “los sentidos psíquicos” la Naturaleza.

Esto no quiere decir que entre una y otra obra –entre representar un fragmento del bosque en un mediano o gran formato realizado en óleo sobre lino- no continúe con sus diferentes series de dibujos abstractos sobre papel o sobre un soporte tan curioso como son frascos y botellas de cristal. Objetos que viene decorando desde hace mucho tiempo en una especie de reciclaje ecológico-artístico. En ellos, líneas, círculos, espirales, polígonos, ...van incorporándose íntegramente alrededor de su superficie en una suerte de caligramas o ideogramas, que pueden interpretarse como un peculiar vocabulario suyo.