Lujo, calma y voluptuosidad: Erwin Blumenfeld, en el CICUS

Hoy, que cualquiera con un móvil, tablet, reloj, dron o cualquier dispositivo digital puede ser fotógrafo sin que tenga las mínimas nociones sobre iluminación, encuadre, cámaras, reveladoras, etc. Y hoy, que cualquiera puede ser por tanto paparazzi, artista, fotógrafo, youtubers,... contemplar las exquisitas fotos de Erwin Blumenfeld supone algo así como hacerlo ante “los Primitivos” italianos o flamencos, los libros xilográficos “incunables” o las obras de orfebrería y artesanías tan delicadas que se convierten en maestras per se y de arte con mayúsculas, por la perfección que adquieren.

Afortunadamente no es el caso, pues cada uno de los herederos de Erwin Blumenfeld (Berlín 1897- Roma 1969), las ha conservado con mimo extraordinario de manera que a partir de ahora –desde los comienzos del siglo XXI en realidad- se puedan ir conociendo los miles de negativos y positivos que dejó.

Por otra parte, está el hecho de que las maravillosas revistas donde él colaboró –Vogue US, Harper´s Bazaar, Life, Cosmopolitan,...- parece que no han sido conscientes de la importancia o trascendencia de sus fondos, en cuanto que tienen con respecto al conocimiento de los grandes autores como Erwin Blumenfeld, quienes hicieron avanzar como antes apunté, tanto la foto, el diseño gráfico, científico, industrial y también las modas (incluidas el maquillaje, la perfumería, joyería, peletería, los complementos, el calzado y el lujo en general) que desde este punto de vista, también difundían. Me agradará comentar que no comparto esos apellidos que nada aportan sobre el sentido artístico que ha querido aplicarse, como son los de foto de moda, de fondos marinos para libros o prensa especializada (en papel o en pantallas). La fotografía –la moda, etc.,- es arte o no. Y lo es, por a la intención de su autor cuando las hizo y por la extraordinaria consideración que tuvieron en sus días, aunque puedan ser también pasado el tiempo, testimonios de una época. En concreto la de la alta sociedad que él compartió con las modelos que él escogió para rendir culto a la belleza de estas Afroditas de papel, a sus facciones y proporciones aúreas, la sutil elegancia de las poses, el erotismo callado, la sensualidad insinuada en una mirada, puede.