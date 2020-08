Muere Mercedes Barcha, la otra autora de ‘Cien años de soledad’

Seguramente al colombiano Gabriel García Márquez, el escritor en castellano más leído en el mundo con permiso del inconsciente Cervantes, no le hubieran dado el Premio Nobel en 1982 si no llega a publicar en 1967 aquella novela que resumió todo su universo literario, Cien años de soledad , que acabó vendiendo, traducida a decenas de idiomas, más de 30 millones ejemplares. Pero más seguramente aún no la hubiera escrito ni publicado de no ser por la constancia arrebatadora de su mujer, Mercedes Barcha Pardo, a quien el escritor había pedido matrimonio cuando ella solo tenía 13 años, aunque hubiera de esperar otros 13 para casarse con ella.

La anécdota, mil veces contada por el propio García Márquez y sus biógrafos, es que cuando terminó el manuscrito de Cien años de soledad, precisamente en la casa mexicana donde se encerró para escribir durante año y medio –y donde recibió la llamada del Nobel en 1982-, él y Mercedes lo llevaron a la oficina de Correos para enviarlo a la editorial Sudamericana en Buenos Aires (Argentina). “Eran 700 páginas; entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos”, contó Gabo hace muchos años en una entrevista. “Entonces Mercedes me dijo que solo teníamos 45 pesos”, y añadió: “Partí el libro por la mitad y dije: `Péseme este libro hasta 45 pesos’. “Agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto”. El relato de García Márquez continuaba así: “Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir –porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío-, el secador que usaba para la cabeza y la batidora, se fue con todo eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos”. Fue entonces cuando regresaron a Correos para pesar la otra mitad, que resultó costar 48 pesos. “Mercedes pagó sus 50 pesos, le dieron dos de vuelta y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde del encabronamiento, y me dijo: ‘Ahora lo único que falta es que esta novela sea mala”.

El propio García Márquez reconoce en El olor de la guayaba, un libro de conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza, la importancia de su mujer en la génesis de la obra. “Sin Mercedes no habría llegado a escribir el libro. Ella se hizo cargo de la situación. Yo había comprado meses atrás un automóvil. Lo empeñé y le di a ella la plata calculando que nos alcanzaría para vivir unos seis meses. Pero yo duré año y medio escribiendo el libro. Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada", cuenta, y añade: “Logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne, el panadero el pan y que el dueño del apartamento nos esperara nueve meses para pagarle el alquiler. Se ocupó de todo sin que yo lo supiera: inclusive de traerme cada cierto tiempo quinientas hojas de papel. Nunca faltaron aquellas quinientas hojas”.