Muere un ícono de Hollywood

Sacheen Littlefeather ha muerto este domingo 2 de octubre a los 75 años. La actriz nativa americana saltó a la fama en la gala de los Oscar de 1973 cuando, en nombre de Marlon Brando, subió al escenario y rechazó su premio al mejor actor por 'El Padrino' como protesta por el trato recibido por los nativos americanos en el mundo del cine.

La propia Academia ha recordado en Twitter aquel famoso episodio de 1973. "Sacheen Littlefeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos que rechazó el Premio de la Academia a Mejor Actor de Marlon Brando en 1973, muere a los 75 años", reza la publicación.

Littlefeather, que padecía cáncer de mama, subió al escenario en 1973 para recoger el mencionado premio a Marlon Brando por El Padrino, el cual rechazó argumentando lo siguiente: "Muy a su pesar, (Marlon Brando) no puede aceptar este generoso premio. Y las razones son el trato que reciben los indios americanos hoy en día por parte de la industria cinematográfica... y en televisión con las reposiciones de películas, además de lo acontecido recientemente en Wounded Knee".

La masacre de Wounded Knee a la que se refería Littlefeather tuvo lugar en 1890 en la reserva india de Pine Ridge, ubicada en Dakota del Sur. Murieron cerca de 200 miembros de la tribu lakota tras sufrir un tiroteo por parte del 7º Regimiento de Caballería del Ejército de Estados Unidos, cuyos miembros fueron además galardonados por ello con la prestigiosa Medalla de Honor.

Sacheen Littlefeather, cuyo nombre de nacimiento era Marie Louise Cruz, ha participado en películas como El consejero (1973), Nube de fuego (1975) o Caza al sol (1978). Además, en el documental Sacheen: Breaking The Silence, que vio la luz a principios de este año, reveló que pasó a estar en la "lista negra" de Hollywood tras su discurso en los Oscar.

"Era la primera vez que alguien hacía una declaración política en los Oscar", dijo la actriz nativa americana en el documental. "Fue la primera ceremonia de los Oscar que se retransmitió por satélite a todo el mundo, y por eso Marlon la eligió. No tenía un vestido de noche, así que Marlon me dijo que me pusiera mi traje de ante", aseguró Littlefeather, quien también añadió que John Wayne quiso irrumpir en el escenario y llevársela de allí.

En agosto de este año, la Academia emitió un comunicado en el que se disculpaba formalmente con Littlefeather y que tuvo respuesta por parte de la actriz. "Los indios somos gente muy paciente, ¡solo han pasado 50 años! Tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia", sentenció la actriz con ironía.