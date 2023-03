No eran todas las que estaban

En una época relativamente reciente, durante la dictadura franquista, los hospitales psiquiátricos, los “manicomios” no solo encerraban a enfermos mentales, sino a todo tipo de personajes cuya conducta no era aceptable para la moral nacional-católica franquista, y las mujeres se llevaban la peor parte. Tal vez por eso se decía aquello de “ni son todos los que están, ni están todos los que son”. Esta obra lo denuncia aunando el teatro documental con el verbatim y la autoficción, mendiante a la salud mental con perspectiva de género.

La dramaturgia, fruto de la creación colectiva de los integrantes de la compañía, parte de un trabajo de investigación previo que formó parte del programa del ICAS Banco de Proyectos, en el que Julia Moyano y Rocío Hoces entrevistaron a más de 80 profesionales que habían trabajado para cerrar el manicomio de Sevilla en los años 80. Ese trabajo se plasmó en la exposición ‘Frenia’ que además de una maqueta que recreaba el Hospital psiquiátrico de Miraflores y un vídeo que mostraba cómo es en la actualidad, albergaba también una performance en la que Julia Moyano y Rocío Hoces, de la mano de la coreógrafa Natalia Jimeìnez Gallardo, mostraban con sus cuerpos una serie de síntomas asociados a los diagnósticos más habituales en salud mental. Todo ello se recoge en esta nueva propuesta cuyo título, Órgia con acento en la O, remite a la Grecia clásica, donde las mujeres, con motivo de las fiestas del Dios Dionisos, pasaban la noche en los bosques, en reuniones donde no estaba permitida la presencia de los hombres, con objeto de liberarse de forma simbólica de las leyes y costumbres imperantes de la época,

Esta obra propone esa liberación mediante un ejercicio teatral que recoge los testimonios textuales de cinco cinco profesionales que trabajaron en el manicomio sevillano, a quienes Nerea Cordero, Eva Gallego, Julia Moyano, Rocío Hoces y Eloísa Cantón, responsable también de la ambientación sonora en directo, dan vida en el escenario, además de representar también a otras cinco mujeres que estuvieron prácticamente toda su vida encerradas en el manicomio de Miraflores sin padecer una enfermedad mental. Para contarnos sus historias, la dramaturgia recoge también algunos vídeos documentales que nos ofrecen datos históricos del hospital de Miraflores, como el llamado ‘Salta la tapia’ un festival que llevó el rock al manicomio y fue el principio del fin de esa institución.

En otro momento de la obra las actrices se entregan también a una suerte de autoficción, reconociendo que todas ellas padecen de un trastorno que, de haber vivido en la época de las mujeres que retratan, podía haberlas llevado también al manicomio. En ese sentido se echa en falta un mayor nivel de profundización en esas cuestiones ya que, por desgracia, están a la orden del día.

La puesta en escena alterna los vídeos de un programa de radio, en el que dos locutoras van a entrevistar a las integrantes de La Rara sobre su obra y los problemas de salud mental, con las voces en off reales de las profesionales que trabajaron en el manicomio y otras escenas en las que los personajes que las representan se adueñan del relato, entablando así un discurso fragmentario donde las piezas se van encajando sin solución de continuidad mediante las acciones de las actrices, delimitando un ritmo que, aunque fluido, acaba decayendo hacia la mitad del espectáculo, cuando las intérpretes se entregan a describir la supuesta locura y la angustia del encierro con un trabajo corporal que no acaba de encajar y un desnudo de sus cuerpos que resulta un tanto gratuito, al igual que los vídeos del programa de radio, que salvo resaltar la perspectiva de género, no aportan gran cosa.

Cabe destacar la frescura y la versatilidad con la que Nerea Cordero, Eloísa Cantón, Eva Gallego, Julia Moyanoy Rocío Hoces abordan a sus personajes y afrontan los continuos cambios de registro que les impone la dramaturgia, a fuerza de mezclar los tiempos y los géneros.