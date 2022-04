Para el homenaje a Valente eligió las tonás. Las cantó acompañada por todo el grupo de pie a su lado, marcando el compás con las palmas, bajo una luz cenital con tintes expresionistas que remarcaba el carácter solemne del poema y del palo. Al final de las tonás, todavía con el escenario a oscuras, apareció como una exhalación la figura de la bailaora Vanesa Aibar quien, vestida de riguroso negro, se marcó una seguiriya virtuosa de pies y trasgresora de brazos. Tras su número Carmen apareció de nuevo y llamó a escena a Miguel Poveda. Era la promesa que nos tenía reservada. Con él quiso acordarse también de una figura que, aunque no fue una cantaora flamenca, influyó sobremanera en el universo flamenco de su época, Lola Flores y eligió una de sus coplas emblemáticas, La Zarzamora que cantó al alimón con un Miguel Poveda espectacular y desgarrado. Aunque para desgarro las soleás por bulerías con las que Miguel y Carmen, sentados uno junto al otro, se adentraron en el flamenco tradicional. Al término de este cante Miguel se despidió del público, y mientras se iba Carmen nos hizo un gesto de que volvería después. En ese momento se la veía contenta o, como se diría en el mundillo flamenco, ‘a gusto’. Y no era para menos. El espectáculo no dejaba de ir para arriba, a pesar de que cada número parecía imposible de superar. Pero todavía nos quedaba por disfrutar de ‘Moguer’, que cantó precedido de unos fandangos propios de la tierra del insigne poeta que permitieron el lucimiento en solitario de las dos cantaoras del coro, Ana María González y Rosario Amador; y ‘La canción de las vendimiadoras’ un poema de Miguel Hérnández, versionado por tanguillos con deliciosa frescura; y el poderoso baile por cantiñas de Vanesa Aibar; y ‘El cante de la Resignación’ unas tonás con letra de José Luís Ortíz Nuevo que Carmen le pidió a Miguel Poveda, ya en el bis, que cantara con ella para terminar una rotunda noche de arte y maestría.