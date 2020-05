Nuevos cánones. Entre la escultura y la arquitectura en Rafael Ortiz

Actualizado: 19 may 2020 / 09:12 h.

Desde el pasado día 16 puede visitarse virtualmente a través de la página web de la Galería de Arte RAFAEL ORTIZ (www.galeriarafaelortiz.com), y personalmente en horario de apertura: de 11 a 13,30 y de 18 a 21), una muestra en la que sus organizadores quieren llamar la atención desde el primer momento, sobre las relaciones que existen entre estas dos disciplinas aparentemente distantes, que nos planteemos dudas sobre las concomitancias y las diferencias entre ellas, entre la escultura y la arquitectura en este caso, pues al ser artes del espacio, es evidente que en principio pueden tenerla: bien por escala, por selección de materiales o por tratamiento de las formas, aunque son mucho más versátiles en la primera y sin los condicionantes del emplazamiento, la segunda. No sólo tendrían concomitancias entre ambas. También las tendrían con otras artes espaciales y con muchos diseños entre los que se encuentra la cerámica o la porcelana, dos de los materiales que curiosamente han usado algunos participantes aquí, pero que incluso podrían tener similitudes con otras artes y técnicas como la joyería, los vidrios, los herrajes,... si se hubiesen querido establecer paralelismos entre ellas sobre todo en las fases de maquetas o bocetos. No sólo porque fuesen materiales nobles como la plata o el oro, o la madera, las calizas, los otros metales o materiales sintéticos utilizados en la exposición, porque es precisamente en este punto donde radica su diferencia: en que mientras que a pequeño formato es posible hacerlas, el paso a la construcción ya no, porque a todas luces es evidente que un edificio requerirá de muchísima más tecnología en cuanto elementos sustentantes y sustentados, estructura, peso, dimensiones, altura,...una vez pasadas las fases del plano y comience a elevarse.

De manera que los paralelismos entre todas las artes son más que factibles, una óptima manera de comprender que ciertamente están alejados en algunos aspectos, pero que en sus fases iniciales son muchas más las semejanzas. También las tendría con el mobiliario en maqueta o a escala real pues toda esta versatilidad tienen estas dos artes, a las que se puede añadir la forja y los tratamientos aplicados en cualquier material incluso textiles, papel, ... cualquiera que pudiera utilizarse para componer en las tres dimensiones (alto, ancho y profundo), pero sobre todo teniendo en cuenta la cuarta e importantísima como es la del tiempo, pues escultura y arquitectura, como la música y la escritura, son artes del tiempo, el que se tarda en recorrerlas pasando entre ellas o recorriéndolas con la mirada, el oído y el tacto. Pocas veces he escrito un artículo sin ver, sentir, conocer las obras en directo. Por eso, he pedido cita e ido a verlas en vivo y en directo, una vez que se nos está permitiendo la salida del “sinfinamiento” que para los artistas se nos está haciendo eterno si no se dispone de estudio cerca de casa.

La relación de autores ya dice por sí misma y pone de manifiesto la exquisitez, el cariño y diría que el mimo que desde siempre nos han regalado RAFAEL y ROSALÍA a los que hemos tenido la suerte alguna vez de que nos escogieran si quiera fuese en una colectiva, el mismo que ponen en los difíciles momentos en que se monta cada exposición para que les sea una experiencia perdurable y se recuerden las obras, cuándo nos dejamos sorprender por un aut@r u obra, por el ambiente que se crea en esa parte del mundo que existe en la realidad imaginada del fenómeno artístico. Esta exposición está compuesta por parte del fondo de la galería y no todas están a la vista aunque las que no, pueden verse a domanda y coincide con la todavía no clausurada de DANIEL VERBIS, que ya dimos cuenta en estas páginas de EL CORREO WEB. Estos son los que nos proponen para que nuestra mirada se recree en las delicadas obras como bibelots y opinemos acerca de paralelismos y disidencias entre las dos artes, su modo de acercarse también con mimo todos los artistas que siempre intentan dar lo mejor de sí.