Pablo López: «La gira está siendo una montaña rusa de corazón»

“Tengo todavía una resaca emocional”, nos contesta Pablo López (Fuengirola, 1984) al preguntarle qué tal está. Dice que está “cansadito” porque lleva toda la semana “haciendo tele”, pero su voz es un torbellino de felicidad y fuerza. El artista está recorriendo España con Mayday & Stay Tour para presentar su nueva obra maestra: Unikornio. Durante la entrevista nos habla sobre la explosión de emociones que está suponiendo la gira, pero también de su próximo concierto en el festival Starlite el 26 de julio, en su tierra. Según nos cuenta, las emociones, las risas y la libertad definen este recorrido musical.

Pablo eres andaluz, malagueño y de Fuengirola, ¿podríamos decir que tu próximo concierto en Starlite, en tu tierra, será uno de los más especiales de tu gira?

Hombre está claro que ir a casa conlleva una connotación especial siempre, para lo bueno y para lo malo. Uno se pone más nervioso de la cuenta porque miras al público y ves mucha sangre tuya, y también se muestra más vulnerable y está esa cosita. Pero evidentemente me gana la sensación de estar oliendo las calles donde he correteado toda la vida y he soñado con ser músico. Creo que eso es imparable.

Has agotado las entradas de varios conciertos, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando haces sold out?

A mí me vuelve majara de verdad. Me sigue pareciendo la primera vez. Creo que es algo a lo que no me he acostumbrado. Es una locura sana. Imagínate que vas a tener una cita con alguien que hace tiempo que no ves y te pones nerviosa, pero alguien te está leyendo el futuro y te dice todo lo bonito que va a ser, que todo va a ir bien, que te vas a volver a enamorar una vez más, que se va a enamorar de ti... Pues cuando agotas las entradas antes de ir a un concierto tienes esa sensación de seguridad, de que solo te queda disfrutar y levitarlo en el escenario. Prácticamente uno llega flotando a la ciudad.

En Sevilla mencionaste que cada concierto era una vida para ti, ¿Mayday & Stay Tour está siendo una explosión de emociones?

Y tanto. Mayday está siendo para mi físico de 37 años una olimpiada porque cada día se sueña diferente. No te puedo decir que no me haya pasado en todas las giras, que siempre me ha pasado, pero esta está especialmente embrujada. Creo que las canciones me están ganando el terreno y eso es lo más bonito que le puede pasar a un tío que quiere ser más que visto o cerciorado, así que sí. Está siendo una montaña rusa de corazón.

¿Te estás conociendo a ti mismo en este recorrido musical?

Me encanta que me digas esta pregunta porque la respuesta es clara y concisa, sí. Perdona que no me extienda, pero es que no puedo añadir más a esa verdad tan grande que acabas de decir tú.