Pathaan: acción y color, un divertimento sin contemplaciones

Si hay algo que agradecerles a los festivales de cine, fuera de descubrir a la mayor parte del talento cinematográfico de este mundo, es la de abrir espacios de intercambio y conocimiento de realidades de otros territorios. Gracias a ellos conocemos las cinematografías de tantos y tantos países, sus creadores y creadoras, su historia, cultura, misterios, problemáticas y anhelos. Sí, porque de no ser así, el dinero y el poder de la omnipresente industria estadounidense hubiesen colonizado con sus productos audiovisuales, unos aceptables y la mayoría mediocres o deleznables, a la mayor parte del planeta. De hecho, gran parte de ellos han tenido que legislar para proteger lo que de razón natural debe formar parte de su patrimonio cultural.

En nuestro país la colonización ha sido tal que la invasión de estos subproductos provenientes de Estados Unidos han acaparado a lo largo del tiempo gran parte de las pantallas de este país. Al parecer las productoras negocian con las distribuidoras lotes que contienen un potencial éxito y otro grupo de títulos de dudosa calidad. Este hecho, que se arrastra desde la promulgación de leyes franquistas impide que otras cinematografías se difundan y por lo tanto se suban al carro de la distribución y la exhibición en nuestro país. La pobreza y la uniformidad ha sido lo habitual en nuestras salas. A nivel nacional se ha legislado poco al respecto, si hay alguna normativa, como el tema de las cuotas, se debe a la Unión Europea.

Estamos de enhorabuena, además de los habituales estrenos españoles y el tercio que se lleva la cinematografía estadounidense, ahora con la venta de las candidaturas de los Oscar, esta semana se estrenan en España películas de nacionalidades tan diferentes como la belga, la rumana, la india, o la francesa. Esta última, afortunadamente más asidua en nuestras salas. Que se estrenen en el resto del Estado no quiere decir que lo hagan en Sevilla. Por desgracia y para estos menesteres, esta provincia nunca ha estado en la vanguardia. Venimos comiendo desde hace décadas lo que nos echan las empresas exhibidoras, sobre todo cine made in USA. Ya y a estas alturas y con tanta competencia se corren pocos riesgos. Lo que se observa es que el embrutecimiento del público campa por sus anchas y ni el sistema ni la educación quieren revertirlo. Por suerte, plataformas como Filmin ofrece a los seres inquietos la posibilidad de rescatar todo aquello que en su momento no pudo llegar a la pantalla grande.

Gracias al tirón de la película RRR (2022) en Netflix y de la distribuidora especializada en cine procedente de la India Lighthouse, el mundo de Bollywood se está abriendo paso en nuestro país. Un poco de aire fresco, de diversidad. Después de las discretas Jayeshbhai Jordaar (2022), Prithviraj (2022), Rocketry: The Nambi effect (2022) y Shamshera (2022), que pasaron, las que se estrenaron por Sevilla, sin pena ni gloria, nos llega Pathaan, una electrizante y entretenida película de acción que no tiene nada que envidiar a las de su estilo procedentes de un mundo tan glotón y excluyente como el de USA.

Acción si parar, planos imposibles, sonido a todo gas, fuegos artificiales al por mayor, canciones estridentes aunque muy divertidas e intrigas increíbles a cual más disparatada, hacen que esta película sea un digno espectáculo heredero de los espejos en los que se mira. Nada que envidiar a la saga Misión Imposible, Jack Reacher y la mayor parte de las películas de la Marvel. Ofrece acrobacias de todo tipo, carreras en tierra, mar y aire, cuerpos esculturales y malos malísimos con muchas ganas de destruir el mundo Esta además, tiene el aliciente de estar rodada en parte en la provincia de Cádiz, ciudad incluida y en la isla de Mallorca.