Rambert y su misticismo verborreico

Revisitar el milagro de la Anunciación con un discurso perfomativo en italiano, español y francés. Es el punto de partida de esta obra de Pascal Rambert, un dramaturgo de éxito que, una vez más, da vida a un texto verborreico que exige una interpretación magistral.

La dramaturgia está conformada por tres monólogos escritos en tres idiomas diferentes, italiano, español y francés que son interpretados por tres actrices que tienen esos idiomas como lenguas maternas. Así, el primer monólogo, que gira en torno a la gestación, es encarnado por la actriz italiana Silvia Costa; el segundo, que supone una especie de arenga feminista con aires místicos, está a cargo de Barbara Lennie y al tercero, una suerte de distopia que se pregunta por la fatalidad de nuestro destino, le da vida Audrey Bonnet.

Cada una de ellas imprime a su actuación una impresionante gama de matices vocales que contrastan con la contención de su movimiento corporal. Silvia Costa y Audrey Bonnet se pasean por el escenario con una lentitud casi pasmosa mientras elevan el texto a la categoría del rezo. Barbara Lennie, en cambio, se erige en revolucionaria con un personaje estático, cuyo único movimiento es el de abrir, cerrar, levantar y bajar los brazos. Se trata, sin duda de toda una lección actoral, un brutal ejercicio de interpretación que acabaría cautivándonos, si no fuera porque el discurso se torna superficial y reiterativo, su misticismo no se sostiene y no acaba de llegar a ninguna parte.

No obstante, cabe destacar la atmósfera etérea e hipnotizante que consigue Rambert con la puesta en escena gracias, en gran medida, a un espacio sonoro envolvente, una radical iluminación, un hermoso y sugerente vestuario y la composición con aires pictóricos que perfilan las actrices en escena.

Obra: 3 anunciaciones

Lugar: Teatro Central, 16 de enero

Producción: Théâtre National de Bretagne de Rennes (FR), Scène nationale du Sud-Aquitain (FR), Théâtre des Bouffes du Nord (FR

Texto y puesta en escena: Pascal Rambert

Música: Alexandre Meyer

Interpretación: Audrey Bonnet, Silvia Costa y Barbara Lennie

Calificación: 3 estrellas