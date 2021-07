Santiago Arranz en su laberinto

Sin dejar de escribir, pensar, analizar, estudiar a los otros, a los artistas del pasado y del presente porque esto es imprescindible para cualquier aprendizaje y sobre todo para uno que es de por vida como es el arte, SANTIAGO ARRANZ optó por interiorizarse en su propia biografía, indagar en su interior todo lo conocido por cualquiera de los canales que le llegara y hacer el ejercicio más difícil –o tomar la decisión que fue crucial en su momento- porque todo aquel que entra, sabe que no hay vuelta atrás y esto va a suponerle como a todo artista, un desdoblamiento e introspección y el dejar atrás muchas cosas para encontrar la felicidad en otras tan etéreas como una mancha que completa un lienzo, un toque de gubia que define una escultura, el encuentro mitad buscado/mitad fortuito con un color, la rotundidad de una forma o una figura, o la delicadeza de una pincelada.

Es entonces cuando constatamos que en ese múltiple estado de ánimo y confusión que supone el crear, el artista no tiene más remedio que ser un solitario, alguien que sabe que debe abstraerse de la multitud y andar solo por esos vericuetos de su imaginación y de sus recuerdos (vitales y formales), para después expandir, gritar, manifestar, proclamar por todos los medios que tenga a su alcance, que el arte es la devolución en positivo de todo eso que asimiló en su soledad y silencio imprescindibles, dejando constancia con ello -y a la par- de su manera de entender el mundo.

La exposición -cuyo trazado magistral además del no menos magistral texto del Catálogo- ha sido diseñada y organizada por PABLO J. RICO, quien ha adaptado las obras de SANTIAGO ARRANZ a esa forma geométrica, doblemente concéntrica por ambas caras de las paredes, que van definiendo la estructura sinuosa de un laberinto que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con las obras mismas comenzando por el gran lienzo “Nueva York vegetal”: un plano de la Nueva York de 1929 dedicado a cuando GARCÍA LORCA estuvo allí, como símbolo de una encrucijada de caminos que pueden darse en la ciudad, en la vida misma, en la creación artística en general y en concreto, en la de ambos. Plano y ciudad como una de las manifestaciones más palpables del laberinto y laberinto que como vamos a ver, está cargado de símbolos de toda índole desde la pescadilla que se muerde la cola, el caduceo de MERCURIO a la concha de los caracoles,...

Serpientes, toros totémicos, flores y ramas, bestiarios, animalarios, líneas superpuestas de muchas maneras, personajes que unen sus cuerpos en una unión tantálica, heraclitiana, “yingyangniana”, y cíclica como las estaciones de la naturaleza, las órbitas del firmamento, el discurrir del tiempo en una infinidad o eternidad sin límites, la circulación de la sangre, los fluidos del cuerpo, los caminos y espejos que multiplican la (a)rrealidad que es el arte y por supuesto que en la no menor invención de la vida.

En segundo lugar del pensamiento lógico, abstracto y espiritual, y por eso mismo también, de la parte trascendente de cada persona, de cada una que como SANTIAGO ARRANZ no quiere que todo acabe aquí, sino que –como se hace con la divinidad y los ídolos sagrados que exige el Arte- lo que se pretende es que no se extinga nuestro paso por la Tierra -la perpetuidad del laberinto en otras palabras- sino que se regenere o reinicie de la misma manera que se hace en ellos. La vida y el arte como el El Eterno Laberinto, El Péndulo Perpetuo, el retorno, la orgía, los jardines que se bifurcan, una Coda continua o un Da capo senza Fine.

He querido comenzar este artículo con la imagen de SANTIAGO ARRANZ en soledad, reflexionando ante la primera de las obras expuestas que lleva el significativo título por otra parte de “Mi Júpiter”, porque entiendo que es bastante significativa del proceso de creación y su feliz llegada a término, a la vez que manifiesta el ejercicio de introspección que debe hacer el autor ante una obra que ya no es suya y que como muy bien dice en uno de los textos de presentación: ya no es él ni siquiera el que observa a las obras, sino el que es observado por ellas.

Y he querido concluirlo con la obra que en realidad es la primera –la de Nueva York Vegetal- por todo eso de que entre las dos –y las dos mismas- forman parte del laberinto y de la confusión reiterativa que supone ir y volver del comienzo al final y viceversa, y a los mismos sitios intermedios que se establecen a lo largo del oficio de crear y por supuesto que de la vida.

Por todo ello les pediría a los que vayan a verla desde las calores tórridas de Sevilla a las suaves temperaturas de Huesca, o los que lo hagan por vía digital, que se dejen llevar a través de este maravilloso laberinto como en los cuentos de ALICIA en el País de las Maravillas y a Través del Espejo; que se introduzcan en el que tracen cada día; que se pierdan en las profundidades de su pensamiento, trabajo, acaso de sí mismos y disfruten con lo que nos queda del Arte. Por siempre. Todavía.