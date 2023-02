Santiago Loza hace los honores al soroche

Mareo, fatiga, vértigo confusión, son algunos de los síntomas del mal de montaña, también llamado soroche o mal de alturas que esta obra conseguir reproducir, gracias a su contenido, que a fuerza de dirigirse a lo absurdo acaba siendo vacuo y falto de sentido.

El argumento gira en torno a tres amigos que se reúnen todas las semanas en casa de uno de ellos. Los tres han roto con sus parejas y sienten en sus carnes el vértigo que les produce la soledad, aunque es el dueño de la casa el que mejor expresa esos sentimientos al ser el último en separarse. Al menos es lo que el texto nos da entender, aunque no acaba de quedarnos claro porque, a fuerza de querer envolver la dramaturgia en una suerte de atmósfera absurda con tintes surrealistas, la historia no acaba de llegar a ninguna parte. Y eso que la dramaturgia deja caer de vez en cuando en los diálogos algunos ramalazos de denuncia de la desigualdad social que ahonda en el carácter indolente y egoísta de los personajes. Pero tal y como está planteada no se entiende si es una crítica o un mero instrumento del autor para enfatizar la ironía, que se pierde entre tanta situación y diálogos absurdos. Así, el relato acaba por perder el objeto de su denuncia, que más que el sufrimiento de la ruptura pretende centrarse en el individualismo radical de los jóvenes burgueses actuales, incapaces de prestar atención a nada más que a su propio ego.

La puesta en escena de Fernando Delgado-Hierro y Francesco Carril perfila un ritmo bastante irregular, pasando del dinamismo de la primera escena, lo mejor de la obra sin duda, a la quietud de algunos silencios y los parones de las transiciones, que incluso dejan el escenario vacío durante más de un minuto provocando la incertidumbre y desconcierto del público.

De esa manera, a pesar del sugerente espacio escénico de Paola de Diego, la funcional iluminación de Paloma Parra, el acierto de una banda sonora que recoge varios temas desamor y rupturas que están alojados en el inconsciente colectivo -como ese ‘Eclipse of de Heart’ de Bony Tayler- y la magistral interpretación de Luis Sorolla, Fernando Delgado-Hierro y Francesco Carril, la obra acaba delimitando un discurso vacuo y tedioso que consigue hacer los honores al soroche.



Obra: El mal de la montaña

Lugar: Teatro Central 4 de febrero

Compañía: Teatro Español/Buxman Producciones

Autor: Santiago Loza

Dirección: Fernando Delgado-Hierro y Francesco Carril

Iluminación: Paloma Parra

Espacio escénico: Paola de Diego

Intérpretes: Luis Sorolla, Ángela Boix, Fernando Delgado-Hierro, Francesco Carril

Calificación: **