Sara Baras vuelve «a casa» después de siete años

Actualizado: 21 nov 2019 / 16:45 h.

Ni la lluviosa mañana ha restado alegría al esperado regreso de Sara Baras. «Venir aquí es una doble ilusión: por Sevilla, que la adoro; y por la Maestranza. Es un gustazo. ¡Estoy feliz! La obra llega en un momento muy bonito». Así de expresiva se ha mostrado este jueves la bailaora y coreógrafa gaditana, aunque de trayectoria internacional, durante el acto de presentación de su espectáculo ‘Sombras’, con el que conmemora los 20 años de su compañía y que tras dos años de exitosa gira por medio mundo, recala en el Teatro de la Maestranza este viernes, sábado y domingo. Cercana, reflexiva y sin olvidar sus orígenes, Sara Baras comenzó su intervención declarando su amor a Sevilla. «Es un poco como volver a casa. Este teatro me ha visto crecer. La primera vez que bailé aquí era una niña, y luego la evolución y todo el recorrido que me ha visto y que me ha apoyado y acompañado. La verdad, es que es algo que me ha marcado mucho». Una retorno que ha alabado el propio director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez. «Siete años hacía ya que este teatro no recibía a esta gaditana universal, orgullo de Andalucía y de España. Es un honor y un lujazo tenerla nuevamente en Sevilla y en este teatro al que ella se siente tan identificada. Ahora llega por fin esta obra, que ha paseado por medio mundo y que aún le queda otro medio mundo».

Entre lo profesional y lo personal

Dirigido y coreografiado por la propia Baras, este espectáculo adentra al público en «un viaje a través del tiempo pasando por todas esas sombras que nos persiguen», y no dejan de sorprendernos. En definitiva, un recorrido por la trayectoria de la propia artista para apreciar su evolución profesional, pero también personal. «Realmente Sombras está hecho para que no se te olvide la cantidad de momentos importantes, que has podido vivir y que no debes olvidar. Es un viaje a través de la farruca, ese palo que me ha marcado en la evolución, el riesgo, la elegancia, la profundidad...: y que al principio era más difícil ver en el baile de una mujer. Es la valentía de mostrarte tal como eres. La silueta de alguien que baila ya es una especie de sombra preciosa». Algo que Sara Baras interioriza en su actuación sobre el escenario, donde confiesa que lo da todo: «Me dejo el alma, el corazón y lo que haga falta».

20 años pero con la misma ilusión